The Batman 2: James Gunn smentisce il casting di Due Facce

Il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, ha smentito una recente voce di casting per The Batman 2 di Matt Reeves, chiarendo che lui e Peter Safran saranno coinvolti nel progetto Elseworlds.

The Batman 2 è stato recentemente posticipato di un intero anno, sollevando ulteriori domande su come il film Elseworlds si inserirà nei piani più ampi dei DC Studios per il DCU. Sebbene James Gunn abbia dichiarato che i progetti fuori continuity continueranno a essere realizzati, è comunque strano pensare che il sequel di The Batman sia destinato a competere con The Brave and the Bold, un progetto guidato da Batman e Robin con un Cavaliere Oscuro completamente diverso.

Tuttavia, ci aspettiamo che Matt Reeves realizzi il suo sequel e di recente si è vociferato che Boyd Holbrook, star di Logan, sia salito a bordo del film per interpretare Harvey Dent, alias Due Facce. Su Threads, Gunn non ha perso tempo a liquidare la voce come "falsa".

The Batman: Robert Pattinson in un'immagine del film

La smentita di Gunn

Alla domanda di un fan se i pubblicitari facciano trapelare queste informazioni per creare clamore e convincere uno studio a ingaggiare il proprio cliente, il co-CEO dei DC Studios ha risposto: "No, non credo che questo abbia a che fare con Boyd e i suoi collaboratori. A volte si tratta di un errore onesto da parte di siti web che hanno ottenuto informazioni false (anche se giornalisticamente sono un po' troppo precoci) e altre volte si tratta di notizie inventate solo per fare clic. Non so di quale caso si tratti".

Il sito in questione ha raddoppiato affermando che Gunn non ha alcun potere su The Batman 2. A questa affermazione, Gunn ha risposto: "Stronzate. Tutti i nuovi film DC fanno capo ai DC Studios". Speriamo che questo non porti a divergenze creative, vista la visione molto specifica che Reeves ha del personaggio.

In un'altra parte dei suoi recenti post, il regista di Superman ha fatto luce sul processo di sviluppo dei nuovi progetti da parte dei DC Studios. "Non diamo il via libera a un film finché non abbiamo una sceneggiatura finita di cui siamo soddisfatti e, in generale, non facciamo il cast di un film finché la sceneggiatura non è finita", ha spiegato Gunn. "Questo è il motivo per cui alcuni progetti si stanno muovendo più velocemente del previsto e altri più lentamente. La qualità è sempre al primo posto, a prescindere da tutto", ha detto Gunn. The Batman 2 arriverà nelle sale il 2 ottobre 2026.