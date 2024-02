The Batman 2, Jeffrey Wright ha ricevuto lo script? 'Sto aspettando pazientemente'

Con l'uscita fissata per ottobre 2025, i lavori sul sequel di The Batman dovrebbero cominciare il prima possibile

L'uscita di The Batman Part II è fissata per il 3 ottobre 2025, quindi la pre-produzione dovrebbe già essere a buon punto in vista dell'inizio delle riprese. A questo proposito è stato interrogato Jeffrey Wright, interprete di James Gordon.

In una recente intervista con l'Award Circuit Podcast di Variety, Wright ha scherzato sul fatto che, sebbene il mondo voglia al più presto una descrizione della trama di The Batman Part II, in realtà sta ancora aspettando la sceneggiatura dal regista e co-sceneggiatore Matt Reeves.

"Ecco l'inizio, la parte centrale e la fine", ha scherzato Wright, prima di rivelare: "Non ho letto la sceneggiatura. Non l'ho ancora ricevuta. Sto aspettando pazientemente. Ma vi dirò una cosa... Non appena la riceverò, vi chiamerò. Ve ne manderò una copia. Nella remota possibilità che Matt Reeves lo senta, gli si rizzeranno i capelli". Ricordiamo che Jeffrey Wright è candidato agli Oscar 2024 per la sua prova in American Fiction.

Cosa sappiamo di The Batman Part II

I dettagli sulla trama di The Batman 2 sono attualmente un mistero, anche se si prevede il ritorno di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne / Batman, Zoe Kravitz nei panni di Selina Kyle / Catwoman e altri membri del cast del film originale.

"Voglio dire, non posso rivelare dettagli specifici, se non dirvi che stiamo lavorando duramente alla sceneggiatura", aveva detto Reeves in un'intervista dello scorso anno. "Io e il mio partner ci siamo dentro fino al collo e sono entusiasta di quello che faremo".

The Batman 2, Matt Reeves ha un obiettivo "molto semplice" per il sequel DC

Prima dell'arrivo del sequel, però, The Penguin esordirà su Max entro l'anno e la sua storia fungerà da ponte tra gli eventi dei due film. Le riprese di The Penguin sono appena terminate, quindi tra non molto dovrebbe essere rivelata la data d'uscita.