The Penguin sarà ancora più dark di The Batman? Risponde Colin Farrell

Fatta eccezione per le immagini dell'ultimo teaser trailer di The Penguin, sappiamo veramente poco della trama della miniserie con Colin Farrell protagonista che debutterà il prossimo autunno su Max.

Tuttavia, secondo quanto dichiarato dallo stesso attore, lo show avrà un tono decisamente molto dark. Ma sarà ancora più dark del precedente The Batman, di cui la miniserie costituisce uno spin-off/sequel?

Farrell ne ha parlato durante un suo intervento a HeyUGuys, nel corso del quale gli è stato chiesto cosa dovrebbero aspettarsi i fan dal Pinguino. "Oh... Tonnellate di violenza, oscurità abissale e un uomo e una grande lotta per cercare di farsi strada verso la vetta", ha risposto l'attore.

"Sapete, c'è una lotta per il potere a Gotham ora... Ha un tono molto dark. Lauren LeFranc con il suo gruppo di sceneggiatori ha scritto otto episodi straordinari. Voglio dire, roba davvero, davvero audace. Non potevo credere che fosse diventato così dark. Al cinema avrebbe ricevuto un rating R molto severo".

The Penguin spianerà la strada a The Batman 2

Non è la prima volta che Farrell si sofferma sul tono di The Penguin: in una precedente intervista, infatti, aveva dichiarato che il progetto sarebbe stato "molto dark e molto pesante", oltre che "incredibilmente violento". L'attore ha anche svelato altri dettagli sulla trama, aggiungendo che lo show avrebbe raccontato "l'ascesa di un uomo verso ciò che ha sempre sognato di avere, ovvero un certo potere o status sociale".

Oltre a queste notizie, il produttore esecutivo Matt Reeves aveva precisato in che modo The Penguin si sarebbe legato a The Batman 2, dichiarando: "C'è in realtà un intero piccolo tessuto di cose che vogliamo fare, il modo in cui lo stiamo facendo con The Penguin e in cui questo si ripercuoterà sul sequel e su quello che racconterà".