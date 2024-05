Batman, questa celebre star dei Marvel Studios vuole interpretare il Cavaliere Oscuro nel DCU di James Gunn

Mentre sono in corso le riprese del nuovo Superman, non dobbiamo dimenticare che presto James Gunn e Peter Safran dovranno annunciare anche il nuovo interprete di Batman, che debutterà nel film Batman: The Brave and the Bold, ma una star dei Marvel Studios si è già fatta avanti.

Winston Duke, star di Black Panther, coglierebbe al volo l'occasione di interpretare Bruce Wayne/Batman nel DC Universe di James Gunn. Slash Film ha incontrato l'attore impegnato nella promozione di The Fall Guy con Ryan Gosling, di cui potete leggere la recensione.

Black Panther: Wakanda Forever, Winston Duke in una scena

Duke Winston ha già interpretato Batman

A un certo punto è stata sollevata la questione di The Brave and the Bold di James Gunn e la star del MCU non è riuscita a contenere il suo entusiasmo. Duke ha già interpretato il ruolo di Bruce Wayne in Batman Unburied, l'audiodramma su Batman disponibile su Spotify, ed è anche un nerd sfegatato.

"Possiamo iniziare questa campagna promozionale?", ha risposto Duke ridacchiando. "Direi che ti sfido ad andare su tutti i social per spingere il mio nome per me. Coinvolgi la tua community. Mi piacerebbe molto. Mi piacerebbe essere Batman e avere l'opportunità di esplorare nuovi personaggi, di cambiare la narrazione di alcune idee radicate su come questi personaggi dovrebbero apparire, suonare e recitare. Sono assolutamente d'accordo".

Come già detto, Duke ha già una certa esperienza con il mondo di Batman. Batman Unburied è stato un successo su Spotify. David S. Goyer ha scritto il dramma Audie. WebToon e Spotify hanno collaborato per offrire agli ascoltatori una visione diversa del Cavaliere Oscuro. Tutte le persone coinvolte erano entusiaste di avere il "più grande lancio simultaneo" sulla piattaforma. Il numero di persone che si sono riversate sull'app per ascoltarla è stato tale che Batman Unburied ha ottenuto il via libera per una seconda stagione.

Batman: The Brave and the Bold, Andy Muschietti non dirigerà più il film DCU?

Al momento, The Brave and the Bold è un po' un mistero. I DC Studios hanno iniziato l'era di James Gunn e Peter Safran con molti progetti annunciati. Uno degli annunci più importanti è stato quello su Batman. I fan di vecchia data non vedono l'ora di vedere come sarà questa rivisitazione del Crociato incappucciato incentrata sulla Bat-Famiglia.