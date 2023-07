The Batman 2, Matt Reeves ha un obiettivo 'molto semplice' per il sequel DC

Se chiedete a Matt Reeves, il suo obiettivo per il sequel di The Batman è principalmente uno, e anche molto semplice.

Manca ancora un po' all'uscita di The Batman 2, meno all'inizio delle riprese. E Matt Reeves sembra avere le idee chiare quando gli chiedono cosa vuole ottenere con questo sequel... Anche se a noi non può dire nulla nello specifico, s'intende.

Il regista di The Batman, che tornerà anche alò timone del seguito in arrivo nel 2025 nelle sale, ha parlato brevemente del nuovo film con Robert Pattinson ai microfoni del podcast di Roger Deakins, Team Deakins, dove ha spiegato quale semplice obiettivo si sono posti lui e il suo writing partner.

"Ho avuto così tanti meravigliosi collaboratori nel corso degli anni, e quando trovi qualcuno con cui ami lavorare, vuoi soltanto... 'Dai, ti prego, continuiamo a lavorare insieme. Quanto in là possiamo arrivare?'" ha spiegato Matt Reeves "_Ne sto parlando da tempo con Greig Fraser [il direttore della fotografia di The Batman]. Sto cercando di scrivere il prossimo film ora con il mio partner, e stiamo facendo questa cosa... Lui mi fa 'Spingiamo oltre, vediamo dove riusciamo ad arrivare. Cerchiamo di andare il più lontano possibile'. E io 'Sì, questo sarebbe davvero entusiasmante'".

The Batman 2, Joker: Folie à Deux, ecco come si collegheranno al nuovo DC Universe

Cosa potrebbe accadere in The Batman 2?

Al momento, l'uscita di The Batman 2 è prevista per ottobre 2025, e come riporta anche CBM, pare che in questo secondo capitolo potremo vedere la Corte dei Gufi, società segreta composta da pericolosi criminali e in attività da diverso tempo prima della comparsa del Cavaliere Oscuro a Gotham City.

Tra i suoi membri nei fumetti troviamo Benjamin Orchard, Gran maestro della Corte dei Gufi; Felix Harmon, noto come "il macellaio di Gotham"; Maria Powers, moglie di Joseph Powers, proprietaria del Powers Hotel; Lincoln March, candidato sindaco per la città di Gotham; Thurston Moody, un nobile vissuto nel 1800.

Ognuno di questi personaggi cela dei segreti, ma non sappiamo ancora quali tra questi vedremo davvero sullo schermo in occasione di The Batman 2 (o se li vedremo davvero nel film).

The Batman 2, Barry Keoghan sul ritorno di Joker: "Io ci sono, ma non mi hanno contattato"

Le riprese della pellicola dovrebbero iniziare a novembre a Leavesden, nel Regno Unito, ma restate sintonizzati con noi per ulteriori aggiornamenti.