The Acolyte: gli ultimi rumor sulla serie di Star Wars incentrata sui Sith

Spuntano altri dettagli sulla nuova serie Star Wars in uscita nel 2024.

Tra le serie Star Wars in uscita nel 2024 c'è anche l'attesissima The Acolyte, la prima ad essere ambientata nell'epoca dell'Alta Repubblica e avrà a che fare con i Sith e l'emergere del Lato Oscuro della Forza. Ecco gli ultimi rumor.

Lo scooper Daniel Richtman ha condiviso alcune nuove informazioni sulla serie e sosterrebbe che sia Amandla Stenberg che Manny Jacinto interpreteranno due diversi personaggi ciascuno.

A quanto pare, Stenberg interpreterà due gemelli sensibili alla Forza, entrambi di origine Sith. Uno rimarrà alleato con i Sith, mentre l'altro verrà prelevato e addestrato dai Jedi. La trama seguirà la "gemella cattiva" mentre si trasforma in un'assassina Sith, incaricata di eliminare il personaggio di Carrie-Anne Moss, una maestra Jedi.

Poiché questa formidabile guerriera è nota per sconfiggere i suoi nemici senza usare la spada laser, l'assassina giura di imparare le arti marziali e di uccidere il personaggio di Moss usando la sola abilità nel corpo a corpo senza l'uso dell'iconica arma.

Non abbiamo molti dettagli sui personaggi di Jacinto, ma Richtman ha affermato che interpreterà "due versioni del suo personaggio. Una personalità buona e una cattiva".

La serie è descritta come "un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia di segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica. Un'ex Padawan si riunisce al suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze con cui si confrontano sono più sinistre di quanto avessero previsto".