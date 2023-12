Star Wars: ecco quali serie arriveranno ufficialmente nel 2024

La Disney ha confermato in un comunicato ufficiale le serie Star Wars che debutteranno in streaming il prossimo anno.

Dopo varie indiscrezioni e ipotesi, Disney ha finalmente confermato le serie Star Wars che debutteranno ufficialmente nel 2024 in streaming sulla sua piattaforma.

Oltre alle già confermate The Acolyte e Skeleton Crew, lo studio ha inserito tra le novità in arrivo il prossimo anno anche la terza stagione di The Bad Batch e la seconda stagione di Tales of the Jedi.

A rimanere esclusa dal comunicato è purtroppo la seconda stagione di Andor, che a quanto pare slitterà al 2025 per via dei ritardi causati dai vari scioperi che hanno tenuto sotto scacco le produzioni di Hollywood da maggio a novembre.

The Acolyte sarà la prima serie ambientata nell'Alta Repubblica di Star Wars e vedrà i protagonisti imbattersi in misteri oscuri e misteriosi con il lato oscuro della Forza che lentamente sta emergendo sempre più forte. Skeleton Crew, invece, avrebbe dovuto debuttare alla fine del 2023, ma lo farà alla fine del 2024; questa vede tra i protagonisti anche Jude Law ed è descritta come una sorta di "I Goonies nello spazio", un omaggio ai film della Amblin di Steven Spielberg con il classico tocco alla Star Wars.

Nulla da fare nemmeno per la quarta stagione di The Mandalorian, che a questo punto ci aspettiamo non prima del 2025. Questi calendari non sono tuttavia definitivi e le programmazioni potrebbe sempre subire delle modifiche ed essere arricchite con il passare dei mesi.