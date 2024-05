The Acolyte: La seguace, svelato l'enorme budget per produrre l'intera serie Star Wars

La prima stagione della serie Star Wars ha potuto contare su un budget davvero considerevole, in linea con i film per il cinema

Manca appena una settimana al debutto in streaming dei primi episodi di The Acolyte: La seguace, previsto per il 5 giugno prossimo, ma nelle ultime ore sarebbe emersa la cifra del budget complessivo per realizzare l'intera stagione della nuova serie Star Wars.

Lo show, composto da otto episodi della durata di circa mezz'ora ciascuno, esplorerà un'epoca inedita sullo schermo della galassia di Star Wars, ovvero quella dell'Alta Repubblica, il punto più alto nella civiltà e periodo di massimo splendore dei Cavalieri Jedi. Dopo questo punto, i guardiani della pace sprofonderanno sempre più nel caos fino ad arrivare alla loro sconfitta per mano dei Sith in Star Wars: La vendetta dei Sith.

Acolyte

Per riprodurre questo periodo sul piccolo schermo, stando a quanto è possibile leggere su un articolo del New York Times, Lucasfilm ha speso circa 180 milioni di dollari. Si tratta di una cifra consistente e in linea con le sue produzioni cinematografiche (giusto qualcosina in meno).

Le prime reazioni della stampa

Qualche giorno fa sono apparse online le prime reazioni su The Acolyte: La seguace che hanno definito lo show "pura dinamite". Tra i pregi maggiori, gli effetti pratici delle scene d'azione e il mistero che circonda la narrazione.

Nella show Disney+, un'indagine su una scioccante ondata di crimini mette uno stimato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) sulla strada di una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due protagonisti si inoltrano in un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra.

Come detto, The Acolyte: La seguace farà il suo debutto con i primi due episodi il 5 giugno prossimo. Nel corso del 2024 arriverà anche un'altra serie Star Wars, ovvero Skeleton Crew, con Jude Law nel cast. Non sappiamo ancora, invece, quando debutterà la seconda e ultima stagione di Andor.