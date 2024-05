Star Wars The Acolyte: Dafne Keen ha distrutto "almeno cinque spade laser" durante le riprese

Mentre mancano ancora pochi giorni al debutto di Star Wars: The Acolyte, Dafne Keen ha rivelato in una recente intervista un effetto collaterale inaspettato della lavorazione della serie: la rottura accidentale delle spade laser di scena durante le scene di combattimento.

L'attrice, già vista in Logan - The Wolverine e nella serie Queste oscure materie, interpreterà il personaggio di Jecki Lon, l'apprendista padawan del Maestro Sol.

Dafne Keen è Jecki Lon in "The Acolyte: La seguace"

La Keen ha rivelato di aver distrutto almeno cinque spade laser nel corso delle riprese della serie: "Beh, prima di tutto, ho rotto almeno cinque spade laser il primo giorno, perché le avevo colpite molto forte", ha spiegato.

"Mi sono detta: 'Sarò licenziata'. E poi, 'quanti soldi sono appena costata alla Disney?' In verità, non c'è senso di vergogna più forte di quando un direttore della fotografia ti guarda con disappunto. Mi guardavano e dicevano: 'Dafne ha rotto un'altra spada'. Inoltre, cosa molto vergognosa, sono bassa, quindi la mia spada continuava a colpire il terreno ogni volta che la facevo girare. Così hanno dovuto darmi una spada più corta, il che non è molto bello quando ti dicono: 'Eccone una più piccola'".

Le prime reazioni sono positive

Qualche giorno fa sono uscite in rete le prime reazioni su The Acolyte: La seguace che hanno definito lo show "pura dinamite". Sono stati lodati gli effetti pratici delle scene d'azione e il mistero che circonda la narrazione.

Star Wars: The Acolyte, Dafne Keen definisce il suo personaggio un Jedi David Bowie

Nella serie, un'indagine su una scioccante ondata di crimini mette uno stimato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) sulla strada di una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due si inoltrano in un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra.

The Acolyte: La seguace farà il suo debutto su Disney+ il 5 giugno prossimo.