Star Wars: The Acolyte, prime reazioni entusiastiche per la serie: "Pura dinamite"

The Acolyte: La seguace è la prima serie Star Wars prevista per quest'anno e nella notte scorsa si è svolta l'anteprima a Los Angeles. Poche ore dopo sono cominciate a fioccare online le prime reazioni dei presenti che hanno definito lo show "pura dinamite".

Nella serie, un'indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due si inoltrano in un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra.

Acolyte

I primi due episodi di The Acolyte: La seguace debutteranno in esclusiva su Disney+ il 5 giugno. Di seguito alcune delle reazioni pubblicate sui social, dopo l'anteprima di Los Angeles.

Le prime reazioni su The Acolyte

Un'utente afferma che la serie è all'altezza delle aspettative dei fan: "Ho aspettato così tanto #TheAcolyte e non posso credere che sia all'altezza delle mie aspettative. Ho adorato i primi due episodi! È così emozionante vedere una nuova (beh, vecchia) epoca esplorata in live-action. Leslye Headland ha fatto un lavoro straordinario per dare corpo a questi personaggi. Sono ossessionata!".

Un'altra ha lodato gli effetti pratici dello show, più evidenti rispetto al passato e alla CGI: "Ho visto quattro episodi di #TheAcolyte e, per ora, è una serie molto vincente. Il cast di personaggi, la forte enfasi sugli effetti pratici, le acrobazie, il modo in cui stanno esplorando cosa significhi essere un utilizzatore della Forza e come operi l'Ordine Jedi: tutto questo funziona molto bene per me".

Per un altro il primo episodio non è partito benissimo, ma la serie migliora progressivamente con il passare degli episodi: "Ho visto i primi 4 episodi di #TheAcolyte. Il primo episodio è stato un po' deludente, ma ogni episodio migliora progressivamente. Il cast ha una buona chimica e le acrobazie e le coreografie dei combattimenti sono brillanti. Non sono ancora convinto, ma spero in quello che verrà. #StarWars".

Star Wars: The Acolyte, la showrunner promette "scene d'azione con i Jedi mai viste prima"

C'è chi parla anche di "Kill Bill vibes": "#StarWars #TheAcolyte mi dà vibrazioni da Kill Bill. Ogni episodio mi ha lasciato la voglia di saperne di più, in senso positivo. Abbiamo visto molto sulla caduta degli Jedi, ma questa serie esplora come sono gli Jedi durante il periodo di pace, il che è molto affascinante. @AmandlaStenberg è eccezionale!".