The Acolyte, per la protagonista Amandla Stenberg onorerà le idee sulla Forza di Star Wars

Tra le prossime serie Star Wars annunciate, la prima sarà The Acolyte, che racconterà un'epoca mai vista prima nella galassia lontana lontana. Nel corso di una recente intervista, la protagonista Amandla Stenberg ha rivelato di non stare più nella pelle e rivelato qualche dettaglio inedito.

"Ho sicuramente provato un po' più di trepidazione di quanto pensassi", ha dichiarato la protagonista della prossima serie Disney+ The Acolyte. Ma la Stenberg non poteva dire di no alla collaborazione con la co-creatrice di Russian Doll Leslye Headland, che aveva creato il personaggio pensando proprio alla Stenberg.

Le due si sono incontrate a Bed-Stuy, Brooklyn, dietro casa della Stenberg, e la Headland ha proposto il concept. "Tutto l'artwork è stato concepito con la mia faccia e Leslye mi ha detto: 'Ho lavorato a questo progetto per circa tre o quattro anni solo per te. Non so cosa farò se non lo farai. Nessuna pressione'. Io ero già sulla luna, ovviamente".

Chi è Amandla Stenberg

La Stenberg, 25 anni, ha fatto il suo esordio in Hunger Games interpretando Rue, un "tributo" dodicenne selezionato per partecipare all'ultimo scontro mortale che si allea con Katniss, il personaggio centrale interpretato da Jennifer Lawrence.

La Stenberg non ha potuto rivelare molto sulla trama di The Acolyte perché gli accordi con la Lucasfilm sono notoriamente restrittivi. "Stanno già hackerando il mio telefono in questo momento. Stanno ascoltando", scherza l'attrice. Quello che ha potuto dire è che si svolgerà nell'era dell'Alta Repubblica prima di Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, uscito nel 1999. È un prequel dei prequel, se così si può dire.

"Nel contesto dell'universo di Star Wars, è un periodo di grande pace, teoricamente", ha aggiunto Stenberg. "È anche un'epoca di istituzioni, ed è un'epoca in cui le concezioni intorno alla Forza sono molto rigide. E penso che quello che stiamo cercando di esplorare nel nostro show è quando un'istituzione ha una concezione singolare di come il potere può essere usato... cerchiamo di fornire molte prospettive e risposte diverse a questa domanda. L'idea è quella di onorare l'etica di Star Wars e le idee sulla Forza, ma anche di metterle in discussione, speriamo in modo armonioso".

The Acolyte dovrebbe debuttare a giugno in streaming su Disney+.