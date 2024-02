Star Wars: The Acolyte ha finalmente una data d'uscita su Disney+

La prima serie in live-action di Star Wars del 2024 è pronta per il suo debutto in streaming

Dopo la conferma che Star Wars: The Acolyte sarebbe uscita in estate, Collider ha riportato quella che potenzialmente è l'esatta data d'uscita della nuova serie live-action in streaming su Disney+.

Secondo quanto riportato sul sito, The Acolyte debutterà il 5 giugno 2024.

Viaggio nell'Alta Repubblica

The Acolyte, ideato dalla creatrice Leslye Headland, è un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia di segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica.

Nel corso della serie, un'ex Padawan si riunirà al suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze con cui si confronteranno sono più sinistre di quanto avessero previsto. La serie sarà ambientata 100 anni prima degli eventi della trilogia prequel di Star Wars, in un'epoca nota come Alta Repubblica.

L'epoca dell'Alta Repubblica è stata ampiamente documentata attraverso i libri di Star Wars ed è attualmente al centro di un'iniziativa editoriale intitolata Star Wars: The High Republic. Della portata dell'universo espanso di Star Wars, sia nel tempo che nello spazio, è un tema che è stato toccato da Kathleen Kennedy nel 2022.

L'universo espanso

"La cosa ci ha incuriosito, perché se lo show funziona, allora ci darà l'opportunità di espanderci. Ed è questo il bello della televisione, perché ci offre un campo di gioco più ampio per sperimentare".

Star Wars: The Acolyte, la showrunner promette "scene d'azione con i Jedi mai viste prima"

Come per la maggior parte degli studios in questi giorni, la data di uscita di The Acolyte potrebbe slittare nel corso dell'anno, ma attualmente è prevista per il 5 giugno 2024, il che la farebbe debuttare un mese dopo gli ultimi episodi di Star Wars: The Bad Batch. Secondo quanto riferito, un trailer è pronto per essere diffuso, ma non è chiaro quando la Disney intenda svelarlo.

Lo Star Wars Day, il 4 maggio, potrebbe essere l'occasione ideale, anche se forse troppo a ridosso dell'uscita designata.