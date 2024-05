Star Wars Day: tutti gli appuntamenti di domani 4 maggio

Fan italiani pronti per celebrare lo Star Wars in tutte le parti d'Italia, ecco il programma del 4 maggio, giorno della Forza.

Il 4 maggio ricorre lo Star Wars Day e i fan della saga nata dalla mente di George Lucas si preparano a celebrare questa giornata partecipando a speciali iniziative in tutta Italia.

Eventi a Milano e Roma

Sabato 4 maggio, in occasione del cineconcerto Star Wars: L'Impero Colpisce Ancora - In Concerto, davanti al Teatro degli Arcimboldi di Milano verrà svelato un gigantesco logo 3D della nuova serie originale live-action targata Lucasfilm The Acolyte: La seguace, che debutterà mercoledì 5 giugno con i primi due episodi in esclusiva su Disney+ in Italia.

Il logo sarà svelato alla presenza dei Costuming fan group ufficiali di Star Wars che, con i loro accuratissimi costumi e le loro colorate spade laser, animeranno il Teatro degli Arcimboldi sfilando nei pressi del teatro e scattando foto ricordo con i fan della saga presenti per l'occasione.

Dafne Keen è Jecki Lon in "The Acolyte: La seguace"

Durante la serata, la facciata del Teatro degli Arcimboldi farà anche da sfondo a uno spettacolare show di luci e videomapping con le immagini della saga e degli iconici villain - come Darth Vader, l'Imperatore Palpatine e gli Stormtrooper - oltre ad alcune immagini tratte dalla serie Lucasfilm The Acolyte: La Seguace. Sempre in occasione del concerto un'area LEGO con modelli 3D e teche espositive con alcuni set LEGO Star Wars verrà allestita il 4 e 5 maggio al Teatro Arcimboldi di Milano e l'11 e il 12 maggio all'Auditorium Conciliazione di Roma. Sia a Milano che a Roma saranno inoltre presenti due punti per photo opportunity, uno targato Funko e l'altro Hasbro, che esporrà anche due teche con i Role Play Premium Hasbro, il casco di Darth Vader e il Casco di Carson Teva.

In tutta Italia, inoltre, i fan potranno festeggiare lo Star Wars Day recandosi nello store FAO Schwarz di Milano, nei LEGO Store di Piazza Gae Aulenti, nel quartiere Portanuova a Milano, e di Firenze, oltre che in diversi punti vendita Toys Center, sempre accompagnati dalla presenza dei Costuming fan group ufficiali di Star Wars.

The Acolyte: La seguace, ma cos'è l'Alta Repubblica nell'universo di Star Wars?

Di seguito tutti gli appuntamenti:

FAO Schwarz - Via Orefici, 14 Milano

Venerdì 3 Maggio: FAO Show "Star Wars Edition" dalle 16 alle 19. L'intrattenimento del venerdì pomeriggio targato FAO Schwarz sarà dedicato interamente al mondo di Star Wars per questa imperdibile occasione. Divertenti attività per grandi e piccoli, tra cui il gioco "Vero o Falso" basato su curiosità inerenti ai vari episodi della saga, indovinelli sui personaggi e tante altre sfide. Gran finale con la parata di alcuni membri dei Costuming fan group ufficiali di Star Wars sul tema principale del film e una riproduzione spettacolare delle indimenticabili melodie di Star Wars al Grand Piano FAO Schwarz.

Sabato 4 Maggio - MAY THE 4th BE WITH YOU - Star Wars Party dalle 16 alle 19. Scuola Jedi per apprendere le vie della Forza e intraprendere un viaggio nella Galassia lontana lantana, guidato dai Toy Ambassadors, con sfide per decifrare un messaggio nascosto e ricevere la chiave per accedere alla Cerimonia di Iniziazione.

Lego Star Wars: Lego Italia celebra il 25° anniversario

LEGO Store

Carrie Fisher, Mark Hamill e Harrison Ford in una scena di Guerre Stellari

Dal 3 al 5 maggio, Piazza Gae Aulenti nel quartiere Portanuova a Milano si animerà con una speciale area gioco a tema LEGO Star Wars e una mostra di set originali realizzati dagli AFOL (Adults Fan of LEGO). I bambini che parteciperanno all'area gioco potranno ritirare al LEGO® Store Gae Aulenti il certificato di fan della saga. Qui e al LEGO Store di Firenze il 4 maggio saranno anche presenti i membri dei Costuming fan group ufficiali di Star Wars. In tutti i LEGO Store, il 4 maggio, gli appassionati potranno:

partecipare all'iniziativa Make & Take

ottenere una shopper speciale

ricevere un timbro celebrativo sul proprio passaporto LEGO

infine, dal 1° al 5 maggio, ritirare un gift in omaggio a fronte di una spesa maggiore di 40 euro (il set AAT) o di 180 euro (il set Trasportatore truppe Federazione dei Mercanti).

STAR WARS: L'IMPERO COLPISCE ANCORA - IN CONCERTO

Per festeggiare il "mese della forza" e lo Star Wars Day, quest'anno Roma Film Music Festival ha deciso di celebrare il secondo capitolo della saga, L'impero colpisce ancora, per la prima volta in Italia, con la formula del cineconcerto: le musiche di John Williams rivivono con gli 80 elementi dell'Orchestra Italiana del Cinema e l'intero film sul grande schermo. Quattro date e sei repliche in scena al Teatro Arcimboldi di Milano sabato 4 maggio (ore 20.30), in occasione dello Star Wars Day, e domenica 5 maggio (ore 15 e 19.30); mentre a Roma l'appuntamento è all'Auditorium Conciliazione sabato 11 maggio (ore 20.30) e domenica 12 maggio (ore 15 e 20.30).