The Acolyte - La seguace, la regista anticipa la trama: 'Ci saranno rivelazioni in ogni episodio'

Oltre a spiegare il significato del titolo, la regista di The Acolyte - La seguace ha anche anticipato quelli che saranno i misteri esplorati dalla nuova serie Star Wars in arrivo il prossimo giugno su Disney+.

Come i Jedi si siano ritrovati nella posizione in cui erano all'inizio di Star Wars ep. I - La minaccia fantasma rimane al momento un mistero e The Acolyte: La seguace vede i Cavalieri Jedi al loro apice, ciò vuol dire che da quel momento in poi ci sarà solo un lungo declino.

The Acolyte

Parlando con Empire, Leslye Headland ha dichiarato: "Ero molto interessata a capire come avessero fatto i Jedi ad arrivare al punto in cui si trovavano ne La minaccia fantasma. Si ha sicuramente la sensazione che, per quanto riguarda i Jedi, ci fossero dei segnali".

Una storia più intima

La showrunner avrebbe anche accennato alla natura più contratta di questo conflitto. The Acolyte è pur sempre Star Wars, certo, ma sta anche esplorando una storia molto personale. "La 'guerra', tra virgolette, di questo Star Wars è molto più piccola e personale", ha rivelato Headland. "La guerra tra persone, la guerra tra personaggi".

"È una storia con diverse rivelazioni, nuovi indizi e nuove informazioni in ogni episodio", ha aggiunto. "Non c'è solo un mistero da scoprire. Non è diverso da Russian Doll. È quasi una spirale, che scava sempre più in profondità".

The Acolyte - La seguace, la spiegazione del titolo: "È una posizione che qualcuno ricoprirà"

The Acolyte

In The Acolyte: La seguace, un'indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera proveniente dal suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra...

La serie debutterà in streaming su Disney+ con i primi due episodi il 5 giugno prossimo.