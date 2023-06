The Acolyte: le riprese della nuova serie di Star Wars si sono concluse

Lo sciopero degli sceneggiatori in America, in corso ormai da settimane, ha messo in stand-by diverse produzioni televisive e cinematografiche. A quanto pare, però, la serie The Acolyte non è stata intaccata da questo scenario e le riprese si sono definitivamente concluse.

A riportarlo è il portale Bulletin secondo cui la produzione è terminata il mese scorso in Inghilterra e adesso lo show è pronto per la fase di post produzione. A meno di clamorosi cambiamenti, dunque, rimane confermata la finestra di lancio del 2024 su Disney+, come annunciato durante la Star Wars Celebration di quest'anno.

Il nuovo show live-action nato dalla mente di Leslye Headland si svolge tra l'era dell'Alta Repubblica e l'inizio dei prequel e racconta la storia dei "cattivi".

"Volevo approfondire l'universo di Star Wars e volevo raccontare la storia di questo mondo che amo così tanto, ma dal punto di vista dei cattivi", ha dichiarato Headland dal palco di Londra. "Quello che ho proposto a Kathleen Kennedy è stato 'Frozen che incontra Kill Bill'".

The Acolyte: Lucasfilm sta pianificando più stagioni per la serie Star Wars

La prima clip di The Acolyte mostrata al pubblico

La clip si è aperta con un gruppo di giovani Padawan con gli occhi chiusi. Poi la voce del maestro Jedi di Lee Jung-jae: "Chiudi gli occhi. I tuoi occhi possono ingannarti. Non devi fidarti di loro". "La Forza è una cosa potente. È il potere che dobbiamo rispettare", si è sentito nel video. Successivamente è apparsa una tavola calda/cantina con un assassino che attacca una donna Jedi con un pugnale. L'anteprima si è conclusa con il personaggio di Jae e i suoi adepti.

Nel cast di The Acolyte troviamo Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Daphne Keen, Charlie Bonnet, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto e Joonas Suatamo.