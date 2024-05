The Acolyte: Amandla Stenberg rivela l'estenuante addestramento per il prequel di Star Wars

Amandla Stenberg ha rivelato l'estenuante regime di allenamento a cui si è sottoposta per il suo ruolo in The Acolyte.

L'estenuante addestramento

Parlando con Entertainment Weekly, la Stenberg ha rivelato l'arduo allenamento al quale si è dovuta sottoporre per il ruolo. Ha iniziato a studiare il Wing Chun prima ancora dell'inizio della produzione, arrivando sul set con sei settimane di anticipo e passando il tempo ad allenarsi con le sue controfigure Cassie Jo Craig e Kellina Rutherford. "Quando sono arrivata, sono stata una vera spina nel fianco per i produttori", ha ricordato la Stenberg. "Sono una persona molto analitica e devo approfondire ogni cosa e raccogliere il maggior numero di informazioni possibili per non impazzire, soprattutto quando si tratta di affrontare qualcosa di grande come Star Wars".

L'assistente del coordinatore dei combattimenti Lu Junchang è stato il Maestro Jedi personale della Stenberg, insegnando a questo membro chiave del cast di The Acolyte a prepararsi al combattimento. Ben presto è stata in grado di eseguire intere sequenze di combattimento, compreso il duello con la Maestra Jedi Indara di Carrie-Anne Moss. "Non avevo mai fatto arti marziali prima di allora, ma il mio maestro è stato molto paziente con me ed è stato un vero piacere", ha continuato la Stenberg. Alla fine dello spettacolo, stava imparando le sequenze sul posto, dimostrando la sua crescente abilità.

Anche dopo settimane di preparazione, tuttavia, la Stenberg era super emozionata non appena arrivata sul set. Le piaceva particolarmente esplorare il Tempio Jedi ambientato su Coruscant. "Un giorno eravamo in pre-produzione e ho fatto un pisolino nel tempio Jedi", ha detto ridendo la Stenberg. "Non era stato utilizzato per un breve periodo di tempo, quindi mi sono sdraiata lì sul marmo. È stato super emozionante". È impossibile dire se questo commento lasci intendere che il suo personaggio abbia effettivamente usato quel set.

Cresce l'entusiasmo per The Acolyte, che promette di essere diverso da tutto ciò che Star Wars ha realizzato in precedenza. Non si tratta solo della linea temporale; l'intero approccio al combattimento sembra molto promettente, con The Acolyte che prende spunto da Kill Bill e utilizza l'azione quasi come un linguaggio a sé stante. Le scene d'azione sono state create da alcune delle menti dietro l'iconica scena del corridoio di Darth Vader in Rogue One: A Star Wars Story, il che rende questo film particolarmente eccitante. Gli spettatori dovranno aspettare ancora qualche settimana per avere un assaggio di The Acolyte.