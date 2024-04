The Acolyte - La seguace, Dafne Keen anticipa: 'Ho molte scene di duello con la spada laser'

L'attrice, già vista in Logan e in Queste Oscure Materie, ha potuto anticipare qualcosa sul suo personaggio

Il mese scorso è stato pubblicato il primo trailer di The Acolyte - La seguace, che ha offerto al pubblico un primo assaggio del nuovo emozionante capitolo di Star Wars, in cui vedremo anche la Padawan di Dafne Keen, Jecki Lon.

L'attrice ha ha potuto anticipare qualcosa sul suo personaggio nel corso di un'intervista a Entertainment Weekly, accennando al fatto che la serie reimmaginerà l'eterna sfida tra Jedi e Sith in un modo che gli spettatori non si aspettano.

"Beh, sono molto eccitata dal fatto che ora sappiamo il suo nome, perché è stato tenuto segreto per tanto tempo. E sono molto felice di poter dire che è un'aliena, che è una Padawan e che è una Jedi", ha spiegato la Keen a proposito del suo personaggio.

"È di razza mista, in parte Theelin e in parte umana. È molto forte e ho dei duelli molto intensi con la spada laser. La amo davvero. È un personaggio fantastico ed è stato davvero divertente interpretarlo. Sono davvero entusiasta che sia uscito il trailer. Sono stata in fibrillazione per giorni".

Il ruolo di Jecki Lon

L'attrice ha poi spiegato che il suo personaggio sa stare al suo posto e conosce bene la differenza tra il ruolo di un maestro e quello di un'apprendista: "Direi che è una padawan molto devota. È sicuramente in soggezione nei confronti del [Maestro Jedi Sol di Lee Jung-jae] in un modo molto dolce. Pensa assolutamente a lui in modo tale che credo abbiano un rapporto molto affettuoso, ma è molto più consapevole della differenza di autorità rispetto, ad esempio, a Obi-Wan e Anakin. Lei è il tipo che pensa: 'No, lui è il maestro e io sono la padawan e lui è perfetto. E tutto quello che dice devo seguirlo alla lettera'".

In The Acolyte: La seguace, un'indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera proveniente dal suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra...

La serie debutterà in streaming su Disney+ con i primi due episodi il 5 giugno prossimo.