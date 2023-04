The Acolyte, la nuova serie Star Wars arriverà su Disney+ nel 2024: "È un incrocio tra Frozen e Kill Bill"

The Acolyte, la serie Star Wars che arriverà su Disney+ nel 2024, è stata presentata durante la Star Wars Celebration di Londra, tra le parole del cast e della showrunner Leslye Headland.

La Star Wars Celebration di Londra ha regalato ai fan la possibilità di ricevere nuove informazioni in merito a The Acolyte, la serie di Star Wars che dovrebbe arrivare su Disney+ nel 2024, mostrando una breve clip che solo i presenti hanno potuto vedere.

Come riportato da The Wrap, il nuovo show live-action nasce dalla mente di Leslye Headland e si svolge tra l'era dell'Alta Repubblica e l'inizio dei prequel, e racconta la storia dei "cattivi".

"Volevo approfondire l'universo di 'Star Wars' e volevo raccontare la storia di questo mondo che amo così tanto ma dal punto di vista dei cattivi", ha dichiarato Headland dal palco di Londra. "Quello che ho proposto a Kathleen Kennedy è stato 'Frozen' che incontra 'Kill Bill'".

"Abbiamo dovuto ambientare la serie tra l'Alta Repubblica e l'inizio dei prequel", ha proseguito il creatore. "Perché è il momento in cui i cattivi sono in inferiorità numerica, sono i perdenti, quindi ci è sembrato quello giusto da mostrare per osservare questi personaggi".

Headland è poi stato raggiunto sul palco dalle star dello show tra cui Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Daphne Keen, Charlie Bonnet, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto e Joonas Suatamo.

Tra le piccole anticipazioni giunte nel corso del panel, Headland ha informato la stampa e in seguito i fan che le riprese sono ancora in corso e che termineranno nel mese di maggio. Inoltre, un primo e breve filmato è stato mostrato per i soli presenti.

The Acolyte: Lucasfilm sta pianificando più stagioni per la serie Star Wars

Secondo quanto riportato da The Wrap presente al momento della proiezione, la clip si è aperta con un gruppo di giovani Padawan con gli occhi chiusi. Poi la voce del maestro Jedi di Lee Jung-jae: "Chiudi gli occhi. I tuoi occhi possono ingannarti. Non devi fidarti di loro".

"La Forza è una cosa potente. È il potere che dobbiamo rispettare", si sente ancora.

Successivamente appare una tavola calda/cantina con un assassino che attacca una donna Jedi con un pugnale. L'anteprima si conclude con il personaggio di Jae e i suoi adepti.

Per concludere, Joonas Suatamo ha rivelato alla sala che sta indossando i panni di un Wookiee Jedi.

La serie, come anticipato, arriverà sul piccolo schermo nel 2024.