James Cameron: "Dopo Avatar torno a Terminator", ma senza la star del franchise

Da ieri è arrivato nei cinema italiani Avatar: Fuoco e Cenere, nuovo capitolo della saga di James Cameron che domani debutterà anche nelle sale americane. Il futuro del franchise dipende ovviamente dagli incassi, ma dopo aver speso quindici anni della sua vita immerso nell'universo di Pandora il cineasta sta sviluppando anche altri progetti tra cui un reboot di Terminator.

Anche se Avatar 4 verrà confermato, Cameron sarà "meno coinvolto", come annuncia lui stesso. "Ho altre storie da raccontare, e ho altre storie da raccontare all'interno di Avatar", ha detto all'Hollywood Reporter. "Ciò che non accadrà è che non mi butterò nella tana del Bianconiglio, dedicandomi esclusivamente ad Avatar per diversi anni. Troverò un altro modo di seguirlo che preveda una maggiore collaborazione".

Il regista ha poi chiarito: "Non sto dicendo che mi ritirerò dal ruolo di regista, ma smetterò di occuparmi in modo così diretto di ogni minimo aspetto del processo".

Arnold Schwarzenegger in una scena di Terminator: Destino Oscuro, la più recente installazione del franchise

Cosa ha detto James Cameron del reboot di Terminator?

Uno dei tanti progetti su cui James Cameron ha messo gli occhi è un nuovo capitolo della saga di Terminator. A tal proposito, il regista ha dichiarato: "Una volta che gli impegni con Avatar si saranno placati tra un paio di mesi, mi ci immergerò a fondo. Ci sono molti problemi narrativi da risolvere. Il più grande è come anticipare ciò che sta realmente accadendo per renderlo fantascientifico".

Una cosa certa è che il nuovo Terminator NON vedrà il ritorno di Arnold Schwarzenegger. "Posso dire con certezza che non ci sarà", ha dichiarato Cameron. "È tempo di una nuova generazione di personaggi. Ho insistito sul fatto che Arnold dovesse essere coinvolto in Terminator: Destino Oscuro ed è stato un ottimo finale per lui che interpreta il T-800. C'è bisogno di un'interpretazione più ampia di Terminator e dell'idea di una guerra nel tempo e di una super intelligenza. Voglio fare cose nuove che la gente non immagina."

Oona Chaplin nei panni della nuova villain di Avatar: Fuoco e Cenere

Per quanto riguarda l'altro franchise da lui visitato nel tempo, Alien, il regista ha elogiato la serie di Noah Hawley, Alien: Pianeta Terra, escludendo di seguire la stessa via col suo Terminator. "Non lo sto criticando, ma ho realizzato Aliens - Scontro finale 41 anni fa. Una cosa del genere non mi interesserebbe. Le cose che ti spaventano di più sono esattamente le cose che dovresti fare. Nessuno dovrebbe operare artisticamente da una zona di comfort".

Al momento, James Cameron è concentrato sull'uscita del suo nuovo potenziale blockbuster seguendone l'esito al botteghino per decidere il destino della saga sci-fi. Per conoscere l'opinione di Movieplayer.it potete leggere la nostra recensione di Avatar - Fuoco e Cenere, da ieri nei cinema.