Tenet: uscita in streaming su HBO Max? "Non è questo il caso"

John Stankey, CEO di AT&T, partner di WarnerMedia, ha posto fine alle speculazioni sulla possibile uscita in streaming su HBO Max di Tenet specificando che non sarà questo il caso. Stankey ha ribadito che l'uscita nelle sale cinematografiche resta la priorità del regista Christopher Nolan.

Tenet: Michael Caine in una scena del trailer

L'uscita di Tenet è slittata a data da destinarsi per via dell'intensificarsi dell'emergenza sanitaria negli USA, ma questa non è una buona motivazione per far uscire il film in streaming:

"Accadrà con un film come Tenet o Wonder Woman? Ne sarei davvero sorpreso. Vi posso assicurare che questo non sarà il caso di Tenet" ha ribadito Stankey, proseguendo poi "Più questa storia va avanti più troveremo prodotti a cui guardare pensando che avrebbero avuto un miglior servizio con un diverso tipo di distribuzione. Sono felice che adesso abbiamo questa opzione, sono felice di aver contribuito a costruire una piattaforma in grado di distribuire vari prodotti in forme diverse, al cinema o sul web."

Tenet, Robert Pattinson sul primo incontro con Nolan: "Pensavo di svenire"

Dopo l'annuncio dell'ennesimo slittamento, Toby Emmerich, a capo di Warner Bros, aveva dichiarato: "Il nostro scopo principale è garantire il massimo successo possibile ai nostri film sostenendo, al tempo stesso, i nostri partnet delle sale cinematografiche distribuendo nuovi prodotti non appena sarà possibile la riapertura in sicurezza. Condivideremo a breve una nuova data di uscita nel 2020 per Tenet, il film di Christopher Nolan totalmente originale e stupefacente. Non stiamo trattando Tenet come una distribuzione tradizionale a livello globale e in contemporanea, e i nostri progetti imminenti legati al marketing e alla distribuzione rifletteranno questa situazione".