Tenet, Robert Pattinson sul primo incontro con Nolan: "Pensavo di svenire"

Tenet avrà come protagonista Robert Pattinson e l'attore ha rivelato che il primo incontro con il regista Christopher Nolan è stato talmente stressante che pensava di svenire.

L'attore ha raccontato a Entertainment Weekly che è andato a un incontro senza sapere il motivo per cui il filmmaker voleva parlargli.

Robert Pattinson ha raccontato: "Sono andato a incontrarlo e abbiamo parlato per circa tre ore, e non avevo alcuna idea del motivo per cui ero lì e di cosa si stava parlando. Stavo pensando ai suoi precedenti film per cercare di capire e prevedere che tipo di lungometraggio avrebbe realizzato come prossimo progetto. E poi, dopo ore che stavamo parlando, ha detto negli ultimi due minuti 'Quindi, stavo scrivendo questa cosa e volevo sapere se vorresti leggerla?'".

La star non ha svelato se Christopher Nolan ha condiviso in quell'occasione qualche dettaglio della trama di Tenet, ma ha svelato: "C'era questo pacco di cioccolationi sul tavolo. Mi si è abbassato terribilmente il livello di zuccheri nel sangue prima della fine di quella conversazione. Ho pensato che sarei svenuto perché stavamo parlando così tanto. Stavo cercando di concentrarmi così tanto. Finalmente ho chiesto se potevo mangiare uno dei cioccolatini e ha immediatamente concluso l'incontro. Ho pensato 'O mio dio, ho rovinato tutto'".

Nel film, in arrivo il 3 agosto nelle sale italiane, Pattinson avrà il ruolo di un personaggio che dovrebbe chiamarsi Neil, di cui tuttavia non sono stati anticipati molti dettagli.

Tenet: 5 cose che abbiamo capito dal trailer

La criptica sinossi ufficiale di Tenet anticipa:

"John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, "Tenet". Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione."