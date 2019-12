Tenet: il trailer del film di Christopher Nolan

Il trailer di Tenet, undicesimo film di Christopher Nolan, è finalmente disponibile in rete, dopo ore di attesa spasmodica per i fan, a un giorno dal rilascio delle prime immagini ufficiali.

Tenet, uno dei film più attesi del 2020, si preannuncia un intricato thriller spionistico internazionale interpretato da John David Washington, Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki; con loro Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Himesh Patel e Kenneth Branagh.

IMDB descrive il film come "un'epopea action che ruota attorno allo spionaggio internazionale, ai viaggi nel tempo e all'evoluzione". Tanta è la segretezza intorno alla nuova pellicola di Christopher Nolan che Robert Pattinson ha raccontato di aver letto la sceneggiatura "imprigionato" in una stanza per evitare che lo script potesse in qualche modo essere diffuso.

Tenet arriverà nelle sale statunitensi il 17 luglio 2020.

