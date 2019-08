Tenet: il film di Christopher Nolan è il sequel segreto di Inception?

Una nuova teoria sosterrebbe che il misterioso Tenet, nuovo film di Christopher Nolan, sarebbe il sequel segreto di Inception. Con le sue innovazioni e la sua rigorosa cinefilia, Nolan ha rinnovato il cinema internazionale nell'ultimo ventennio perciò non stupirebbe quest'ennesima trovata.

Sappiamo che Tenet, attualmente in lavorazione, uscirà nei cinema il prossimo anno. Warner Bros. Pictures ha diffuso a sorpresa un breve teaser nei cinema ad accompagnare l'uscita di Fast & Furious - Hobbs & Shaw. Tutta questa segretezza non poteva non stimolare le fantasie dei fan.

Secondo ComicBook.com, il teaser conterrebbe un riferimento ai viaggi nel tempo con la star John David Washington incastrato in una sorta di loop. Il teaser indica che "è giunto il tempo per un nuovo protagonista" e "è giunto il tempo per una nuova missione." Secondo alcuni fan perciò la tecnologia dei sogni di Inception si sarebbe evoluta fino a sfociare nei viaggi nel tempo.

ComicBook.com sostiene: "Tenet potrebbe rivelare che la tecnologia dei sogni sviluppata per i soldati in Inception si è evoluta, o è stata sviluppata in qualcosa di ben più pericoloso, questa volta permettendo alle missioni spionistiche di non funzionare solo nel regno dei sogni, ma addirittura di poter viaggiare nel tempo. Forse gli eventi di Inception hanno avuto terribili conseguenze portando a una nuova generazione. Lo stesso Christopher Nolan ha concentrato l'attenzione in film come Interstellar, pellicola che mette a confronto generazione vecchia e nuova".

Solo il tempo ci dirà se questa teoria contiene un fondo di verità. Per ora di Tenet si conoscono ben pochi dettagli. Il film è descritto come un action movie epico che ruota intorno al mondo dello spionaggio internazionale. Christopher Nolan è autore della sceneggiatura. Nel cast, oltre a John David Washington, troviamo Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh.