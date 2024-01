Warner Bros. riporta Tenet nelle sale IMAX, vuole riconquistare Christopher Nolan?

Warner Bros. Discovery ha deciso di distribuire nuovamente Tenet di Christopher Nolan nelle sale IMAX, in attesa che queste lascino spazio alla prima grande uscita dello studio per questo 2024, ovvero Dune: Parte Due.

Questa mossa tende essenzialmente a occupare il maggior numero possibile di sale IMAX nel territorio statunitense prima dell'uscita del blockbuster di Denis Villeneuve, ma potrebbe anche essere interpretata come la volontà della Warner di riprendersi quello che fino a poco tempo fa era il suo regista di punta, ovvero Nolan.

Warner e Nolan, storia di un matrimonio

Facciamo un passo indietro: il lungo rapporto di collaborazione tra Christopher Nolan e la Warner era iniziato con Insomnia nel 2002 per concludersi bruscamente a causa degli attriti legati alle modalità di distribuzione proprio di Tenet, uscito in piena pandemia di COVID-19.

Il regista aveva ottenuto la distribuzione nelle sale del film in un periodo molto complicato come quello della pandemia, ma successivamente Warner decise di distribuire i film del proprio listino successivo contemporaneamente in sala e in streaming, giustificando la scelta proprio additando gli incassi esigui di Tenet.

Questo ha causato un botta e risposta tra Warner e lo stesso Nolan, sentitosi chiamato in causa: "Lo studio ha deciso di distribuire il film in estate in parti del mondo in cui era sicuro debuttare a causa della risposta alla pandemia in quei singoli paesi. Credo che abbiano preso una buona decisione... Molte persone hanno visto il film. Molte persone sono tornate al lavoro e sono state in grado di farlo in sicurezza. Questo paese è una storia diversa. Ma il cinema di Hollywood è un business globale, non riguarda solo l'America. E penso che sia molto importante che le persone guardino oltre il punto in cui si trovano nel mondo, guardino cosa sta succedendo anche altrove e ne siano consapevoli".

Gli attriti tra la major e il registi hanno portato quest'ultimo ad abbandonare quella che era stata la sua casa per quasi vent'anni. Il film successivo, Oppenheimer, è stato infatti distribuito da Universal.

Christopher Nolan: "La mia istruttrice ha stroncato Tenet mentre mi stava allenando"

Con la ridistribuzione di Tenet nelle sale IMAX degli Stati Uniti, scommettiamo che Warner stia in qualche modo adoperandosi per riallacciare i rapporti con Nolan.

Nel frattempo, Oppenheimer è stato candidato a 13 Premi Oscar, tra cui Miglior film, regia e sceneggiatura per lo stesso Nolan.