Tenet: i primi sei minuti mostrati ad alcune proiezioni IMAX di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Alcuni fortunati hanno visto in anteprima i primi sei minuti di Tenet mostrati a sorpresa in alcune sale IMAX prima della proiezione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

I primi sei minuti di Tenet, nuovo misterioso film di Christopher Nolan, sono stati mostrati in alcune sale IMAX selezionate prima di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

I primi sei minuti di Tenet sarebbero mostrati al pubblico subito dopo i normali trailer che anticipano Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, "lo schermo è diventato nero per circa un minuto, nel pubblico molti erano confusi perché non capivano cosa stesse succedendo".

Christopher Nolan non è nuovo a queste incursioni, visto che già in passato ha offerto anticipazioni dei suoi lavori nelle sale IMAX. Secondo quanto descritto da Kyle Kizu, "la sequenza mostrata nelle sale è incentrata su una crisi terroristica, sia le forze dell'ordine che un gruppo di spie provano ad affrontarla con diverse motivazioni. A un certo punto, il personaggio di John David Washington sembra parlare in codice. Dopo che la sequenza si conclude, il prologo si trasforma in una specie di trailer che contiene alcune sequenze viste nel trailer di Tenet uscito pochi giorni fa".

Tenet, uno dei film più attesi del 2020, si preannuncia un intricato thriller spionistico internazionale interpretato da John David Washington, Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki; con loro Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Himesh Patel e Kenneth Branagh.

Tenet arriverà nelle sale statunitensi il 17 luglio 2020.