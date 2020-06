Tenet: Robert Pattinson spiega la trama, ma ci confonde le idee ancora di più

La trama di Tenet, nuovo atteso film di Christopher Nolan, ha confuso tutte le star del film. In molti tuttora non hanno capito di cosa parli in realtà la pellicola, ma nonostante i dubbi, Robert Pattinson ci ha messo la buona volontà per provare a spiegare il film a suo modo, confondendoci ancora di più le idee.

Tenet: Robert Pattinson e John David Washington in una scena

Ecco la complicata (e sofferta) spiegazione di Robert Pattinson della trama di Tenet:

"Pensi davvero che sarà un certo tipo di genere. Quindi si espande in qualcos'altro e tu dici "Oh, okay, questo è il punto in cui siamo." Quindi si trasforma in un genere completamente diverso, il che è inaspettato. La mia prima impressione è stata di assistere al più grande trucco dei piatti che girano mai visto. Fa girare un piatto in equilibrio, poi un altro e poi un altro ancora al punto da diventare davvero impressionante. Diventa un trucco magico, questa impresa di ingegneria che è la sceneggiatura di Tenet".

Robert Pattinson ha assicurato in precedenza che in Tenet non ci saranno viaggi nel tempo, ma questo non semplifica la trama di un film di cui si sa poco e niente per non rovinare le molteplici sorprese che attendono il pubblico al cinema. Ma quale è stata la prima reazione del divo inglese alla lettura del copione?

"Lì per lì sono rimasto colpito dall'ingenuità della scrittura. Poi ho realizzato e mi sono chiesto 'come accidenti faranno a farne un film?' La premessa è che certe scene sono talmente complicate da renderne impossibile la comprensione, l'idea che potessero essere girate per me era impossibile. Fortunatamente non toccava a me dirigere il film".

L'uscita italiana di Tenet è fissata per il 3 agosto.