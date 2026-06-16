Shrek 5 sfotte Frozen: nel primo teaser trailer c'è un Olaf brutto, sporco e cattivo

Il primo teaser trailer di Shrek 5 è finalmente arrivato e riporta subito in scena l'umorismo irriverente tipico della saga. E questa volta tra le gag più chiacchierate del nuovo capitolo DreamWorks c'è anche una chiara presa in giro di Frozen, con una versione di Olaf decisamente diversa da quella che il pubblico Disney conosce e ama.

In una delle sequenze ambientate nello spaventoso regno di Molto Molto Più Lontano si intravede infatti una versione di Olaf completamente diversa dall'originale: un pupazzo di neve decisamente più trasandato, che dice con voce roca: "Un giretto col pupazzo di neve?". Una frecciata esplicita all'immaginario di Frozen, coerente però con il tono satirico tipico della saga DreamWorks.

Non solo parodia: cosa ci racconta il trailer del nuovo film di Shrek

Anzitutto una buona notizia (oltre all'omaggio iniziale al libro Shrek! di William Steig, che ha ispirato l'intera serie cinematografica): i personaggio a cui tutti i fan della saga si sono più affezionati negli anni sono tornati.

Shrek, Ciuchino e Fiona (che nella versione originale hanno le voci di Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz) hanno conservato quelle dinamiche che da sempre caratterizzano i loro rapporti.

In particolare è il solito Ciuchino a monopolizzare l'attenzione, con la sua esuberanza che non trova un freno neppure dietro le sbarre.

Perchè una cosa è certa: non sappiamo ancora per quale motivo il gruppo ha raggiunto la città di Molto Molto Più Lontano (l'assenza di Felicia, la figlia di Shrek e Fiona che nella versione originale sarà doppiata da Zendaya, è un indizio?), ma di sicuro il luogo non li ha accolti nel migliore dei modi.

Oltre a chi torna, il primo teaser trailer del nuovo film ci dà un'indicazione fondamentale per la data di uscita al cinema: tra un anno, vale a dire nell'estate del 2027 (negli Stati Uniti dovrebbe arrivare in sala il 30 giugno).

Shrek 5 sarà diretto da Conrad Vernon (che è anche il doppiatore dello "scandaoloso" Omino di Pan di Zenzero) e Walt Dohrn.