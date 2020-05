Tenet, Robert Pattinson assicura: "Non ci saranno viaggi nel tempo"

Tenet arriverà a luglio nelle sale, ma non chiedete a Robert Pattinson di parlare del film, perché non sa letteralmente cosa dirvi dell'ultima pellicola di Christopher Nolan, nonostante sia uno dei suoi protagonisti.

In un'intervista su GQ l'attore ha infatti rivelato: "Anche se lo avessi visto, non saprei davvero come descriverlo... Ci stavo pensando prima, ho chiamato il mio assistente una ventina di minuti fa per chiedergli 'Che cavolo dico? Non ho la minima idea... Oddio, no. Non potrò cavarmela con qualche str....ta questa volta".

L'unica cosa che Robert Pattinson sa su Tenet è che il suo personaggio "Non è un viaggiatore del tempo. Non ci sono viaggi del tempo, in realtà. Questa è tipo l'unica cosa che so per certo di poter dire". E potete star certi che lui non vede l'ora di vedere Tenet proprio come noi "Sono così curioso, non ho visto nemmeno un fotogramma di questo film".

Tenet: Robert Pattinson in una scena del trailer

Ci pensa Nolan, comunque, a rassicurarci sul fatto che Robert non ci vuole prendere per i fondelli... O almeno, non del tutto:"La cosa più interessante è che Robert vi sta leggermente prendendo in giro, ma è anche dannatamente onesto. Si tratta di entrambe le cose allo stesso momento" ha affermato il regista. "Capirete quando vedrete il film. La comprensione della sceneggiatura da parte di Rob è stata davvero acuta. Ma ha anche notato gli aspetti più ambigui del film, le possibilità a cui può portare la storia nella mente di ognuno. Perciò entrambe le cose sono vere. Vi sta prendendo in giro perché ha capito lo script, ma nel caso di Tenet, questo vuol dire che ha capito il bisogno della pellicola di vivere nella mente del pubblico, di potersi declinare in altri modi, secondo diverse possibilità. E lui è stato un complice perfetto in tutto ciò".

E allora teniamo le dita incrociate per poter vedere al più presto la pellicola.