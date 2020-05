Tenet: il logo del film di Christopher Nolan è cambiato

Tenet: John David Washington in una immagine del film

Perché la Warner Bros. ha cambiato il logo di Tenet, il nuovo lungometraggio di Christopher Nolan? È la domanda che si sono fatti i fan dopo l'uscita del nuovo trailer, dove il titolo del film è scritto in modo diverso rispetto a prima.

La risposta, come ha riportato The Playlist, è legata a una questione giuridica: il logo originale, con le ultime due lettere invertite per creare l'effetto del palindromo, è praticamente identico a quello di Tenet Components, un brand di componenti per biciclette. Il proprietario, Tyler Deschaine, aveva sottolineato la cosa già lo scorso dicembre, scrivendo su Instagram che il suo logo non era un plagio di quello di Nolan. I suoi avvocati gli avevano sconsigliato le vie legali, perché pur avendo ragione - Tenet Components è stato lanciato nel giugno del 2018, quando non era ancora noto il titolo del film - sarebbe stato a rischio di querela da parte della Warner. Deschaine ha menzionato questo dettaglio in un'intervista, al che la major gli ha fatto recapitare un messaggio da parte di Nolan, il quale si è detto disposto a cambiare il logo se Deschaine glielo chiedesse, e alla luce del nuovo trailer sembrerebbe che ciò sia accaduto.

Tenet dovrebbe uscire nelle sale americane il 17 luglio, ma il condizionale è d'obbligo a causa della situazione globale attuale. Girato in Danimarca, Estonia, India, Italia, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti, è costato 205 milioni di dollari, ed è quindi il film più costoso di Christopher Nolan tra quelli basati su un soggetto originale (il più costoso di tutti è Il cavaliere oscuro - Il ritorno, con un budget tra i 250 e i 300 milioni).

La storia ruota intorno al concetto di "inversione temporale", e nel cast ci sono tra gli altri, John David Washington, Robert Pattinson, Michael Caine e Kenneth Branagh. Sarà il primo film di Nolan dal 2008 a oggi a non essere musicato da Hans Zimmer, impegnato con Dune.