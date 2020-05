Tenet: la nuova sinossi solleva tanti quesiti, ma il nome del protagonista è... Protagonista?

Mentre è ancora incerta la data d'uscita americana di Tenet, confermata al momento al 17 luglio 2020, Warner Bros. ha diffuso una nuova sinossi del film di Christopher Nolan che però non chiarisce per nulla le idee sull'effettivo svolgimento della trama sollevando nuovi quesiti, tra questi il nome del protagonista.

Tenet: una scena con John David Washington

Grazie al trailer lanciato la scorsa settimana, sappiamo che Tenet sarà basato sulle inversioni temporali e in effetti la nuova sinossi non rivela niente di più di questo:

"John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, "Tenet". Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione."

Tenet, Christopher Nolan: "Ecco perché ho distrutto un vero Boeing 747 invece di usare la CGI"

Una sinossi che solleva ancora più domande nei fan di Christopher Nolan che attendono con trepidazione questo suo nuovo lavoro, che arriva tre anni dopo il suo ultimo film, il bellico Dunkirk.

Nel cast di Tenet saranno presenti John David Washington, che sarà appunto il personaggio principale, chiamato finora Protagonista, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh.