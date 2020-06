Kenneth Branagh non è certo di potersi sbilanciare nel finire il personaggio interpretato in Tenet un villain perché neppure lui ha ben chiaro il suo ruolo.

L'interprete di Tenet, Kenneth Branagh, non è sicuro di essere il villain o meno del misteriodo thriller di Christopher Nolan. Tale è la complessità della trama dell'attesa pellicola che ha confuso le idee anche ai suoi interpreti.

Tenet: Robert Pattinson e John David Washington in una scena

Kenneth Branagh è in buona compagnia. Lo stesso Robert Pattinson ha ammesso di non avere avuto idea di cosa stesse accadendo nel film durante le riprese di Tenet, quanto a Michael Caine ormai si è arreso a cercare di sbrogliare le idee dell'amico Nolan.

Tenet: un primo piano di John David Washington

Il nuovo trailer di Tenet indicherebbe nel misterioso russo interpretato da Kenneth Branagh un potenziale villain interessato a far esplodere la Terza Guerra Mondiale, senza però svelarne le motivazioni. A complicare le cose, inoltre, il trailer introduce inoltre il concetto di inversione del tempo e non, come ha spiegato Pattinson, viaggio nel tempo.

In un'intervista a Total Film (via SYFY Wire), Branagh ha svelato: "Non vi prendo in giro, ho letto la sceneggiatura più volte di quanto abbia mai letto qualsiasi altra cosa su cui ho lavorato. Era come fare le parole crociate del Times ogni giorno. Data la natura del film in cui Nolan reinventa un genere, molte persone ampatizzano col personaggio di John David Washington perciò io dovrei essere una specie di antagonista... ma poi la storia prende vie inaspettate".

L'attore e regista inglese aggiunge: "Così le mie conversazioni con Nolan sul mio personaggio erano costanti, perché la sua evoluzione non era prestabilita. Si è trattato di una serie di sorprese costanti."

Tenet è un sequel di Inception? John David Washington: "Direi che sono imparentati"

Per il momento l'uscita di Tenet resta fissata al 17 luglio negli USA. Il 90% dei cinema americani dovrebbe riaprire proprio in occasione di questa importante release che, se confermata, porterebbe sulle proprie spalle il peso del rilancio della stagione cinematografica americana. Il cartello che conclude il nuovo trailer, però, non presenta la data, ma un generico "nei cinema prossimamente", lasciando intendere che l'annuncio dello slittamento sarebbe ormai prossimo.