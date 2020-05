Tenet è un sequel di Inception? John David Washington: "Direi che sono imparentati"

Tenet è collegato ad Inception? Secondo John David Washington, i due film di Christopher Nolan sono "imparentati" (l'attore ha usato il termine "in laws", per essere precisi). Una risposta interessante alle numerose teorie che vedono i due film collegati.

Ai microfoni di Esquire, Washington ha infatti affermato che, secondo lui, i due enigmatici film potrebbero considerarsi parenti.

"Direi che sono un po' come dei parenti, probabilmente del tipo di quelli legati per matrimonio. Si fanno visita al Ringraziamento, durante le feste, magari si vedono per un barbecue ogni tanto... Una cosa del genere" prova ad elaborare "Ma a parte questo, uno vive in Europa, e uno a Compton".

Non sappiamo come prendere le sue parole, o in che forma o capacità potrebbero essere intese. Certo è che a livello di misteri e logiche spazio-temporali, Tenet sembra ricordare un pochino il suo predecessore, almeno sulla carta.

Ma questa non è l'unica teoria relativa alle opere di Nolan sulla quale l'attore ha avuto qualcosa da dire.

Un'altra idea che molti internauti sembrano prediligere, infatti, è quella che vedrebbe il Joker di Heath Ledger come vero eroe de Il Cavaliere Oscuro, e non il Batman di Christian Bale, dato che il Joker è colui che ripulisce le strade di Gotham e si scaglia contro la corruzione nelle forze di polizia.

"È decisamente contorto come ragionamento. Joker, un eroe? È disgustoso. È un agente del caos. Vuole vedere la gente bruciare. Cosa c'è di eroico al riguardo? Aveva dei problemi, e li aveva anche Batman. Non fraintendetemi, entrambi avrebbero bisogno di parlarne con qualcuno".

Tenet sarà da luglio nelle sale americane, mentre l'uscita in Italia è prevista il 18 settembre.