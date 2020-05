Tenet, Robert Pattinson: "Durante le riprese non avevo idea di cosa stesse accadendo nel film"

Robert Pattinson ha ammesso in una recente intervista che durante le riprese di Tenet non aveva quasi mai idea di cosa stesse accadendo nel film.

Tenet ha tra le sue star Robert Pattinson e l'attore ha ammesso che durante le riprese non aveva idea di ciò che stesse accadendo nella storia del lungometraggio.

La star britannica ha quindi cercato di confrontarsi con la sua co-star per cercare di dare un senso agli eventi interpretati davanti la macchina da presa.

Tra le pagine di Esquire Robert Pattinson ha infatti svelato che spesso si affidava a John David Washington per capire cosa stava accadendo nelle scene di Tenet che stavano realizzando. Il film di Christopher Nolan, come da tradizione avvolto dal mistero, sembra avere al centro della trama delle spie che usano l'"inversione temporale" per impedire la seconda Guerra Mondiale.

Robert Pattinson ha ammesso: "Si tratta di un film incredibilmente complicato, come tutti i film di Chris. Voglio dire, bisogna vederli quando sono completamente finiti e montati tre o quattro volte per capirne il vero messaggio". La star ha aggiunto. "Ci sono stati dei mesi in cui pensavo 'Sono... In realtàè, onestamente, non ho idea se sto nemmeno vagamente capendo quello che sta accadendo'. E sì, lo direi certamente a John David. Durante l'ultimo giorno delle riprese gli ho fatto delle domande su ciò che stava accadendo in uan scena ed era così profondamente sbagliato l'approccio al personaggio. E ho pensato 'Lo stavi pensando per tutto il tempo?'".

Pattinson ha sottolineato: "Alla fine si forma decisamente un legame per quanto riguarda il nascondere il fatto che forse nessuno dei due aveva capito esattamente cosa stava accadendo. Ma poi ho pensato 'Ma John David in realtà lo sapeva. Doveva sapere cosa stava succedendo'".

Nolan, tuttavia, a GQ aveva dichiarato che Pattinson aveva compreso la sceneggiatura nonostante sia una storia ricca di elementi ambigui.

Per ora Tenet ha un'uscita prevista nelle sale americane per il 17 luglio.