Tenet: John David Washington finge di aver dimenticato il finale per non doverlo spiegare

La visione di Tenet ha messo alla prova le capacità logiche del pubblico e non solo. Uno dei protagonisti del film di Christopher Nolan, John David Washington, ha confessato di fingere di aver dimenticato il finale per non doverlo spiegare ad amici e parenti.

Tenet: John David Washington in una scena

Dopo essere esploso con BlacKkKlansman di Spike Lee, John David Washington ha ottenuto il ruolo principale in Tenet, l'ultimo film di Christopher Nolan. Tenet è stato il film più discusso del 2020 sia per le modalità di distribuzione in piena emergenza sanitaria che per il contenuto astruso. Nonostante le difficoltà distributive e la volontà del suo autore di vedere il film in uscita nei cinema che avevano riaperto da poco, Tenet ha incassato 363,7 milioni di dollari in tutto il mondo.

Washington interpreta il Protagonista, un agente segreto reclutato da una misteriosa organizzazione nota come Tenet. Con l'aiuto del collega operativo Neil (Robert Pattinson), il Protagonista deve utilizzare una complessa modalità di manipolazione del tempo nota come inversione per prevenire la terza guerra mondiale. Come la maggior parte dei film originali di Nolan, Tenet ha una premessa strabiliante che richiede alcuni passaggi per cogliere appieno ogni singolo dettaglio. In effetti, sono in molti a chiedersi se il finale di Tenet abbia un senso. La tattica di John David Washington per sfuggire a complicate spiegazioni è fingere un'amnesia, come confessa lui stesso a Collider:

"Oggi ho il lusso del tempo, finalmente posso dire: 'Oh, sai, mi sono dimenticato. Avresti dovuto chiedermelo un paio di mesi fa. L'ho dimenticato. Sono andato avanti'. È divertente, col passare del tempo si dimenticano i dettagli e questo permette di poterlo rivedere più volte".