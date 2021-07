Quentin Tarantino, la sua "recensione" di Tenet di Christopher Nolan è perfetta

Si sa, Quentin Tarantino è un gran chiacchierone e, la maggior parte delle volte, riesce puntualmente a centrare il punto. In occasione della sua ospitata a ReelBlend, il regista di Pulp Fiction è stato interrogato su Tenet di Christopher Nolan ha condiviso la sua personale recensione, essenziale e perfetta.

Tenet: Robert Pattinson e John David Washington in una scena

Come riportato da Cinema Blend, infatti, interrogato da Sean O'Connell, Jake Hamilton e Kevin McCarthy a proposito di cosa pensasse relativamente a Tenet, Quentin Tarantino ha risposto: "Credo che sia necessario vederlo un'altra volta. Sì, mi sa proprio che devo vederlo di nuovo!".

Per aiutare i lettori a comprendere pienamente il senso delle parole di Quentin Tarantino, è necessario sottolineare il suo tono di voce colmo di sarcasmo. Il regista, allora, si è lasciato andare a una spiegazione più ricca di dettagli in cui ha chiamato in causa anche il precedente film di Christopher Nolan, Dunkirk, e ha dichiarato: "Ok, sembra che io mi stia tirando indietro. E probabilmente è vero. Anche quando ho visto Dunkirk, è stato necessario vederlo tre volte prima di elaborare un vero e proprio pensiero nei suoi confronti. Mi è piaciuto fin da subito ma mi è sembrata un'esperienza talmente gigantesca da travalicare i confini del cinema. Soltanto in occasione della terza visione mi sono reso conto della grandezza di questa operazione così bombastica di cui prima riuscivo a percepire una mera sensazione".

Tenet si approccia al concetto di tempo in modo diverso rispetto a quanto fatto da Dunkirk e questo aspetto contribuisce a comprendere meglio le parole e i dubbi del regista di Bastardi senza gloria a proposito dell'ultimo film di Christopher Nolan. Recentemente, Quentin Tarantino ha commentato anche Zack Snyder's Justice League e la petizione dei fan per spingere Warner Bros a distribuire la versione originale del film concepito dal suo regista.