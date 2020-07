Tenet: le immagini esclusive del backstage del film di Christopher Nolan

Nuove immagini esclusive del backstage di tenet, nuovo misterioso progetto di Christopher Nolan, mostrano le varie fasi di lavorazione e le complicate tecniche di ripresa delle spettacolari sequenze action presenti nel film.

Tenet: alcune immagini del backstage con John David Washington

L'appuntamento con Tenet è fissato al 26 agosto (12 agosto negli USA). Nel frattempo il libro The Secrets of Tenet: Inside Christopher Nolan's Quantum Cold War svela alcune spettacolari immagini del backstage che vede coinvolti Christopher Nolan e le star del film.

Le foto che troviamo più sopra mostrano la troupe in azione impegnata a girare una sequenza che vede il protagonista John David Washington sospeso per aria, il tutto sotto lo sguardo attento di Nolan e del direttore della fotografia Hoyte van Hoytema.

"Il film contiene più azione di ogni altro mio lavoro" ha confessato Nolan. "Ci sono moltissime scene d'azione che vedono protagonista John David Washington. E lui riesce a fare tutte queste cose. La sua capacità atletica si riflette nel modo in cui cammina, parla e si muove."

Pur essendo un ex giocatore di football, Washington ha ammesso che girare Tenet non è stata una passeggiata: "Certe mattine non riuscivo a uscire dal letto. A un paio di settimane dall'inizio ero preoccupato di non essere in grado di finire il film e non volevo dirlo a nessuno perché pensavo che sarei morto".

Tenet: una scena corale in un cinema

La seconda immagine dal backstage di Tenet svela una sequenza corale ambientata in un cinema o teatro, dalla foto scorgiamo il pubblico addormentato mentre alle sue spalle un gruppo di soldati vestiti di nero fanno irruzione nella sala ad armi spianate.

"Non riesco a descrivere l'immensità di questa scena. Quelle persone non sono moltiplicate digitalmente, erano tutte lì presenti" rivela Washington. "Ed erano così coinvolte, così entusiaste di essere in un film di Chris Nolan, proprio come me. L'emozione è indescrivibile, e al tempo stesso era tutto così ben organizzato. Quando ha urlato 'Azione' è esploso il caos, ma era un caos molto organizzato."