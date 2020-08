Tenet, il consiglio di Scott Derrickson: "Non andate a vederlo al cinema"

La prudenza non è mai troppa per Scott Derrickson che invita i fan americani a non recarsi nelle sale cinematografiche per vedere Tenet o un altro film.

L'attesa per l'uscita di Tenet è alle stelle, ma il regista di Doctor Strange Scott Derrickson ha consigliato ai fan di non andare a vedere il film al cinema per evitare nuovi contagi.

Don’t go see Tenet or any other movie in a theater. There, I said it. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) August 22, 2020

L'emergenza sanitaria in corso ha paralizzato a lungo Hollywood costringendo registi, attori e produttori a tirare i remi in barca. Adesso che le produzioni sono ripartire, però, il rischio è ancora alto e anche se la speranza di chi il cinema lo fa è quella di piazzare titoli forti come Tenet che tornino ad attirare pubblico nei cinema, non tutti sono concordi con questa visione. Tra i fautori della strategia della prudenza vi è il regista di Doctor Strange che ha invitato i suoi followers su Twitter a non andare al cinema, almeno per il momento.

"Non andate a vedere Tenet o un altro film al cinema. Ecco, l'ho detto" scrive Scott Derrickson, specificando poi di essersi rivolto al pubblico americano.

speaking to my fellow Americans of course — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) August 22, 2020

Tenet ha diviso la critica nei giudizi, ma sono il molti a sperare che il film dia il là alla rinascita delle sale cinematografiche convincendo il grande pubblico a fare ritorno in sala.

Tenet arriverà nei cinema italiani il 26 agosto, mentre negli USA l'uscita è fissata per il 3 settembre.