Tenet: i critici si dividono dopo la visione del film di Nolan, ecco le prime recensioni

Tenet sembra aver diviso la critica: il nuovo film diretto da Christopher Nolan, secondo le prime recensioni, sembra aver deluso ed entusiasmato quasi in egual misura.

Le proiezioni stampa e alcune anteprime hanno permesso ai membri della stampa, e alcuni fortunati spettatori, di vedere l'atteso progetto la cui uscita è stata a lungo rimandata e online ci si può fare una prima idea di cosa ci si possa aspettare sul grande schermo.

La spettacolarità del film è stata apprezzata in particolare da Scott David di HeyUGuys che ha definito Christopher Nolan "un artista straordinario", da Kevin Maher del Times che definisce proprio questo elemento "la vera gioia del film" e da Jordan Farley di Total Film che ha scritto "Tenet è esattamente il lungometraggio di cui i cinema hanno bisogno ora".

La situazione internazionale sembra aver influenzato anche il parere di Guy Lodge che su Variety ha scritto: "Una concreta cornucopia di caos globale e minaccia, in cui la sopravvivenza dell'umanità dipende dalla questione di dare nuova forma al tempo e spazio, Tenet sembra particolarmente adatto a un'epoca all'insegna dell'ansia". Alex Godfrey di Empire ha invece sottolineato: "Arrivando alla fine si potrebbe non capire cosa cavolo sia successo, ma è comunque eccitante e ferocemente in grado di intrattenere".

Tenet: una scena con John David Washington

La trama del progetto di Christopher Nolan sembra aver messo in difficoltà più di un critico che, nonostante l'ottimo livello tecnico, non ha apprezzato l'ambizione non del tutto fondata da basi narrative forti. Leslie Felperin di The Hollywood Reporter ha sottolineato: "Si tratta di un film cerebrale ed elettrizzante, facile da ammirare, specialmente perché è così ricco in audacia e originalità, ma quasi impossibile da amare, essendo privo di una certa umanità". Danny Leigh del Financial Times si è persino spinto a dichiarare di averlo dimenticato pochi minuti dopo l'uscita dalle sale e The Guardian ha dichiarato in modo impietoso che si tratta di un "bidone".

La criptica sinossi ufficiale di Tenet, in arrivo nelle sale italiane il 26 agosto, anticipa:

"John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, "Tenet". Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione."

Nel cast del film ci sono Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Himesh Patel, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh.