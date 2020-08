Tenet: il trailer finale italiano del film di Christopher Nolan è uno spettacolo

Un nuovo trailer finale italiano di Tenet porta maggiore chiarezza sull'argomento dell'ultimo film di Christopher Nolan (o maggior confusione ancora, se possibile... Ma questo lo lasciamo decidere a voi).

Warner Bros. Italia ci regala un ultimo sguardo all'attesissimo Tenet con un nuovo trailer ita prima che questo arrivi sul grande schermo.

"Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione" recita la misteriosa sinossi ufficiale della pellicola, e con questo video cominciamo a capire di cosa si possa trattare.

Ma se "non è il tempo il problema" come ci ricorda anche il personaggio di Robert Pattinson, bensì "uscirne vivi", c'è anche chi, come il personaggio di Aaron Taylor-Johnson, ci tiene a farci notare che "non avete idea di cosa succede se passate quella porta". Tuttavia, che spettatori saremmo se non facessimo come John David Washington e dicessimo "Beh, io ci passo"?

Così il 26 agosto saremo tutti in prima fila per il film - e le prime recensioni di Tenet sembrano aver diviso la stampa USA - per cercare di capire di cosa parla effettivamente l'ultimo lavoro di Nolan, chi è questo Protagonista, cos'é l'Inversione, o se Kenneth Branagh è davvero il villain del film (lui, d'altronde, non ne era poi così sicuro). Non è vero?