Tenet: il trailer del film di Christopher Nolan lanciato in segreto con Hobbs & Shaw

Il trailer di Tenet, nuovo progetto di Christopher Nolan, ha fatto la sua comparsa a sorpresa nei cinema prima della proiezione di Hobbs & Shaw.

Il teaser trailer di Tenet, della durata di 40 secondi, ha preceduto la proiezione di Fast & Furious - Hobbs & Shaw, ma non è ancora chiaro quando verrà diffuso nel web. Secondo le testimonianze, il teaser mostra il protagonista John David Washington insieme alla tagline "E' giunto il tempo di un nuovo protagonista."

Il debutto top secret del teaser di Christopher Nolan non è poi così sorprendente se si pensa al legame del regista con la sala cinematografica. Nolan ha rifiutato di seguire le orme dei colleghi e collaborare con Netflix, dichiarando a Variety: "Per tutta la mia vita da adulto hanno fatto uscire film direttamente in home video. Da regista, quando ho cominciato a lavorare negli anni '90, l'incubo peggiore era che il mio film uscisse direttamente in home video. Non c'è niente di nuovo in questo, ciò che è nuovo è diverso è il fatto di venderlo a Wall Street come un'innovazione o una rottura col passato."

Per il momento i dettagli su Tenet, scritto e diretto da Christopher Nolan, sono scarsi. Sappiamo che il film è un epico action ambientato nel mondo dello spionaggio internazionale e che, oltre a John David Washington, fanno parte del cast Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Clémence Poésy, Dimple Kapadia e Michael Caine.

L'uscita di Tenet, attualmente in fase di ripresa in Costiera Amalfitana, è fissata per il 17 luglio 2020.