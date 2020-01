Tenet: svelato il budget milionario del film di Christopher Nolan

Tenet, il nuovo film diretto da Christopher Nolan, sembra poter contare su un incredibile budget: ben 205 milioni di dollari.

Il sito di Variety riporta infatti le cifre previste per la produzione di alcuni dei titoli più attesi dell'anno, tra cui il misterioso progetto in arrivo nelle sale a luglio. La Warner Bros., che ha diffuso da poco il primo trailer, ha sostenuto la realizzazione di Tenet con 205 milioni di dollari, scommettendo sul successo ai box office di un thriller legato al mondo dello spionaggio internazionale.

Lo studio sembra puntare molto sulle interpretazioni di John David Washington e Robert Pattinson e sarebbe convinto che la critica accoglierà in modo positivo il nuovo lavoro alla regia di Christopher Nolan, in grado con le sue opere precedenti di superare quota 300 milioni di dollari di incassi.

Per fare un paragone con altri progetti in arrivo nelle sale, titoli come Birds of Prey e Wonder Woman possono invece contare su un budget di circa 75 e 150 milioni di dollari.

Il cast internazionale coinvolto nella produzione del film è formato da John David Washington che recita accanto al fianco di Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh.

Il team creativo di Nolan che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland e il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson. Musiche ad opera del compositore Ludwig Göransson.

Warner Bros. Pictures distribuirà Tenet in tutto il mondo, il film arriverà nelle sale italiane nel 2020.

