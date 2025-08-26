Temptation Island non finisce: a settembre lo speciale con tradimenti, retroscena e nuovi amori

In coda a il "mese dopo", Mediaset prepara una puntata extra ricca di contenuti inediti: dal caso Rosario-Lucia al futuro di Valerio e Ary, passando per il destino di Sonia e Alessio.

Pensavamo che il viaggio nei sentimenti fosse ormai concluso ma ci sbagliavamo di grosso! Dopo la puntata che ci ha mostrato cosa era accaduto alle coppie un mese dopo l'uscita dal resort calabrese, Temptation Island è pronto a sorprendere ancora i suoi fan.

Quando andrà in onda lo speciale di Temptation Island

Secondo quanto riportato da Dagospia, Mediaset avrebbe deciso di mandare in onda a settembre uno speciale intitolato Temptation Island e poi... e poi, la notizia conferma l'indiscrezione di qualche giorno fa. Una puntata extra che, come anticipa il portale di Roberto D'Agostino, sarà trasmessa nella terza settimana di settembre, anche se la data precisa non è stata ancora fissata. "L'isola delle corna tornerà con 'lo specialone Temptation Island e poi... e poi', dedicato ai viaggi nei ri-sentimenti delle coppie che hanno incollato alla Tv milioni di spettatori", si legge su Dagospia.

Un'idea dal format spagnolo?

Lo speciale potrebbe ispirarsi a El Debate de las Tentaciones, lo spin-off de La Isla de las Tentaciones in Spagna. Si tratta di appuntamenti finali in cui i protagonisti tornano in studio, analizzano ciò che è accaduto durante l'esperienza, guardano contenuti inediti del programma e cercano di risolvere questioni rimaste in sospeso.

Alessio e Sonia al falò di confronto

Il contratto segreto dei partecipanti

Secondo le indiscrezioni, gli ex protagonisti del docu-reality avrebbero firmato un contratto con la produzione che li vincola fino a settembre, impedendo loro di rilasciare interviste o esporsi pubblicamente. Non a caso, quasi tutti hanno mantenuto i loro profili Instagram privati, alimentando così l'attesa e il mistero sulle loro vite sentimentali.

Cosa vedremo nello speciale?

Il materiale a disposizione di Maria De Filippi e dei suoi collaboratori non manca, basti pensare al colpo di scena del "mese dopo", quando Rosario Guglielmi, che oggi sta frequentando l'ex tentatrice Siriana, ha scoperto, grazie a un video del tentatore Andrea, che la sua fidanzata Lucia Ilardo si era incontrata con lo stesso single dopo la fine del programma.

Un'altra coppia che incuriosisce il pubblico è quella formata da Alessio Loparco e Sonia Mattalia: secondo alcune indiscrezioni, i due si sarebbero addirittura cancellati dall'ordine degli avvocati. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l'attesa cresce di giorno in giorno.

E non finisce qui: i fan sono curiosissimi di scoprire anche come sia evoluto il rapporto tra Valerio e la tentatrice Ary, senza dimenticare i rumors che vedrebbero la sua ex fidanzata Sarah sul trono di Uomini e Donne. Insomma, Temptation Island è pronto a far battere ancora una volta il cuore dei suoi fan, regalando nuovi colpi di scena e chiarendo i misteri rimasti in sospeso.