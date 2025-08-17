Temptation Island, colpo di scena: lo show potrebbe tornare già a settembre su Canale 5

Temptation Island potrebbe tornare in TV molto prima del previsto. Secondo quanto apprende Fanpage da fonti vicine alla produzione, Mediaset starebbe lavorando a uno speciale che andrebbe in onda su Canale 5 a settembre, a distanza di appena tre mesi dalla conclusione della quattordicesima edizione condotta da Filippo Bisciglia, chiusasi il 31 luglio con ascolti da record.

Temptation Island: niente versione invernale ma un "cosa è successo dopo"

L'ipotesi più concreta è che non si tratti della classica versione Winter del programma, ma di una puntata speciale in cui le coppie protagoniste dell'ultima stagione racconteranno come sono evoluti i loro rapporti nelle settimane successive al falò di confronto. In effetti, la curiosità del pubblico resta altissima: le dinamiche tra i fidanzati e i tentatori hanno generato un forte seguito social e mediatico.

Il vincolo contrattuale dei partecipanti dura fino a settembre

A rafforzare l'indiscrezione c'è un dettaglio non trascurabile: i partecipanti al docu-reality avrebbero un contratto con la produzione che li vincola fino a settembre, impedendo loro di rilasciare interviste o esporsi pubblicamente. Non a caso, tutti gli ex protagonisti hanno mantenuto il profilo Instagram privato, alimentando l'attesa e il mistero sulle loro vite sentimentali.

Valerio e Sarah al falò di confronto

Gli spunti per lo speciale non mancano

Se dovesse concretizzarsi, di certo non mancherebbe materiale per raccontare i retroscena. Basti pensare al colpo di scena del "mese dopo" quando Rosario Guglielmi ha scoperto, grazie ad un video del tentatore Andrea, che la sua fidanzata Lucia Ilardo si era incontrata con lo stesso single dopo la fine del programma.

Un'altra coppia che incuriosisce il pubblico è quella formata da Alessio Loparco e Sonia Mattalia che, secondo le indiscrezioni si sarebbero cancellati dall'ordine degli avvocati. Per il momento non ci sono conferme ufficiali, ma l'attesa è già alta: Temptation Island è pronto a far battere di nuovo il cuore dei suoi fan

Le sette coppie di Temptation Island 2025: come hanno lasciato il programma