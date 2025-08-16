Alessio Loparco e Sonia Mattalia lasciano l'Ordine dopo Temptation Island: dalla toga alla tv?

La coppia rinuncia all'avvocatura pochi giorni prima dell'inizio del docu-reality su Canale 5. Cosa c'è dietro la svolta che ha fatto discutere fan e familiari.

Alessio Loparco, 39 anni, e Sonia Mattalia, 48, entrambi avvocati pugliesi, sono stati tra i protagonisti più discussi dell'ultima edizione di Temptation Island andata in onda dal 3 al 31 luglio 2025. I due, a più di quindici giorni dalla fine del reality si riprendono la scena grazie ad una decisione inaspettata: Alessio e Sonia hanno deciso di cancellarsi dall'ordine degli avvocati.

Il percorso di Alessio Loparco e Sonia Mattalia a Temptation Island

Durante le loro partecipazioni, hanno vissuto momenti carichi di tensione, caratterizzati da ben tre falò; le loro decisioni sembravano concludersi con rotture definitive , ma nel "mese dopo", hanno scelto di riprovarci. L'amore ha avuto la meglio: Alessio dopo aver chiuso con la sua ex compagna alla fine dei falò di confronto ha riflettuto sulla relazione ha cambiato Idea.

Sonia, da parte sua, hariconosciuto che "una storia di otto anni non si può buttare via così". Successivamente, sono stati immortalati insieme nel centro di Modena, sereni e sorridenti, mentre chiacchieravano con i loro fan: un chiaro segno che la loro relazione stava funzionando anche dopo la tempesta televisiva.

Sonia Mattalia

Segnali concreti della svolta

Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, Alessio e Sonia hanno deciso di cancellarsi dall'Ordine degli Avvocati il 12 giugno 2025, a pochi giorni dall'inizio della messa in onda di Temptation Island. Una scelta che ha sorpreso molti, dietro la quale emergono due possibili spiegazioni: la prima riguarda la volontà di evitare eventuali provvedimenti disciplinari legati alla loro forte esposizione televisiva, ritenuta poco in linea con il rigore e il decoro richiesti dalla professione legale.

La seconda ipotesi, senza dubbio più ottimistica e vicina alle loro aspirazioni, riguarda invece un possibile interesse verso il mondo dello spettacolo. Seguendo le orme di altri ex protagonisti del programma condotto da Filippo Bisciglia, Alessio e Sonia potrebbero aver scelto di liberarsi dai vincoli della professione forense per avvicinarsi con maggiore libertà al piccolo schermo.

Secondo quanto riportato dal settimanale, Sonia avrebbe addirittura rimosso la targa dal suo studio legale e avrebbe messo in vendita l'immobile, mentre Alessio sarebbe sparito dalla scena professionale da tempo. Due scelte che sembrano un addio definitivo alla loro professione che fino ad oggi avevano svolto, per intraprendere quello che sarebbe in termini reali un vero e proprio salto nel buio.

Alessio e Sonia al falò di confronto

L'appello dei genitori

Il padre e la madre di Alessio - Rosa Calabrese (73 anni) e Pietro Loparco (76) - hanno lanciato un appello pieno di preoccupazione: "Sono sette mesi che sei sparito, non rispondi alle nostre telefonate e ai nostri messaggi. Ma perché? Non farci soffrire inutilmente. Non vogliamo disturbarti, fatti pure la tua vita. Facci solo sapere che stai bene, sei felice e anche noi staremo meglio".

Alessio e Sonia non hanno ancora commentato pubblicamente la vicenda, né dalle interviste né attraverso i social - restano in silenzio, mantenendo alta la curiosità generale. La loro assenza mediatica è alimentata anche da un vincolo contrattuale con la produzione del programma, che - a quanto risulta - impedirebbe a Sonia e Alessio, e a tutti i protagonisti di Temptation Island di parlare fino a metà settembre 2025.