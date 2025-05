Uomini e Donne torna in prima serata per la sesta volta in 30 anni. Maria De Filippi salvatrice Auditel?

29 edizioni e 5177 puntate. Uomini e Donne è un punto fermo della programmazione pomeridiana di Canale5, insuperabile colosso sul fronte Auditel che quotidianamente abbatte la concorrenza diretta Rai e ora pronto a sbarcare in prima serata. Venerdì 30 maggio la "scelta di Gianmarco" andrà infatti straordinariamente in onda alle ore 21:30. Un evento più unico che raro per il programma di Maria De Filippi, sempre più àncora di salvezza Mediaset in una tribolata stagione che ha non poco faticato nel trovare prime serate realmente competitive.

Uomini e Donne in prime time, i 5 precedenti

Uomini e donne: un'immagine del programma

Ma non è la prima volta che Uomini e Donne viene promosso in prime time. Il primissimo caso avvenne nel 2016, sempre di venerdì. Era il 3 giugno e Mediaset si inventò una puntata speciale dedicata alla storia tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, nata all'interno del programma nelle puntate del Trono Over. Dal primo incontro alla rottura, con annessa lettera inedita indirizzata da Gemma a Giorgio. E l'Auditel premiò quella curiosa prima volta, con 3.693.000 telespettatori e uno share al 17,71%.

Tre anni dopo, è il 2019, in prima serata arrivano tre speciali in cui i tronisti Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivàn González esplicitano le proprie scelte tra corteggiatori e corteggiatrici all'interno del Castello di Torcrescenza, con Valeria Marin, Giulia De Lellis, Gemma Galgani e Anahi Ricca guest star. Anche in questo caso gli ascolti furono soddisfacenti, oscillando tra i 2.963.000 e i 3.451.000 telespettatori, con share medio tra il 16% e il 18%. Nel mezzo, era sabato 18 marzo del 2017, sempre in prime time andò in onda uno speciale chiamato "Le Olimpiadi della TV", con due squadre formate dai protagonisti delle più recenti edizioni di Uomini e donne chiamate a sfidarsi in una serie di prove incentrate sui principali programmi della rete. Una sorta di spin-off / cross-over visto da 3.087.000 telespettatori, con share al 16,83%. Esperimento mai più visto, quindi evidentemente poco riuscito.

Canale 5 e le difficoltà con la prima serata

Uomini e donne: Tina Cipollari

Questo vuol dire che dal 1996 ad oggi, su 5176 puntate di Uomini e Donne appena cinque sono andate in onda in prime time, lontane dalla confort zone del primo pomeriggio di Canale5. La sesta diverrà realtà venerdì 30 maggio, a voler quasi testare una possibile alternativa per una prima serata Mediaset che fatica sempre più a funzionare al di là di sua maestà Maria De Filippi. Perché sono i numeri di questi ultimi mesi a parlare. Le soap turche/sudamericane, a lungo spremute, non funzionano più come pochi anni or sono, quando il Biscione si ritrovò all'improvviso con dell'oro a sua insaputa tra le mani. I reality, prosciugati dalle infinite edizioni del Grande Fratello, sono arrivati ad un evidente punto di non ritorno, con La Talpa e The Couple chiusi in fretta e furia per flop certificati e l'Isola dei Famosi di Veronica Gentili che arranca pesantemente con numeri da urlo, ma in negativo (share al 15,7%).

Ci sono poi programmi come Lo Show dei Record precipitati negli ascolti (ultima puntata al 9% di share) e inedite puntate di Avanti un Altro registrate chissà quando, accorpate alla bene in meglio e buttate in prima serata per provare a coprire evidenti buchi, con share al 13.6%. E se le fiction non riescono da tempo a replicare i numeri delle cugine Rai, con le serate concerto che vivacchiano tra l'11,5% di share di Andrea Bocelli e il 16.6% de Il Volo, a non aiutare c'è anche l'access prime time di Striscia la Notizia che da oltre un anno viene doppiata da Affari Tuoi, frenando il potenziale traino per la prima serata. Da mesi si parla di una possibile alternativa ad Antonio Ricci dopo quasi 40 anni ininterrotti di messa in onda, ma conferme ufficiali non ce ne sono mai state.

Maria De Filippi salvatrice di palinsesti

Uomini e donne: un'immagine del programma

Vero è che siamo alle porte dell'estate, con la tv generalista che va serenamente in vacanza fino a settembre dando spazio a repliche e fondi di magazzino, Rai in testa, ma ad impressionare è l'ormai evidente difficoltà della principale rete Mediaset nel dare forma e sostanza ad una prima serata che sappia essere davvero competitiva anche con le non poche alternative streaming, provando a rinnovarsi, senza necessariamente doversi affidare a quel totem chiamato Maria De Filippi.

Che non a caso dopo aver egregiamente riempito nove mesi di prime time con Tu si Que Vales, C'è Posta per Te, Amici e ora persino Uomini e Donne è pronta a tornare con la sua Fascino grazie a Temptation Island, che dal 3 luglio vedrà Filippo Bisciglia ancora una volta conduttore ma senza raddoppio autunnale. Un'unica edizione, per questo 2025, chiamata a bissare il boom del 2024, quando la 12esima stagione venne vista da una media di 3.516.000 telespettatori con share monster al 29,23% e finale schizzata al 32%. Segno che un pubblico davanti alla tv esiste ed è tra noi, persino in un afoso mese estivo, se solo chi di dovere riuscisse ad intercettarlo e ad intrattenerlo.