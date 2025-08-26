Uomini e Donne, Sarah Esposito sul trono dopo Temptation Island: l’indiscrezione

Negli studi della Fascino sono già iniziate, secondo le prime indiscrezioni, le registrazioni delle puntate inaugurali della nuova edizione di Uomini e Donne. Come ogni anno, l'attesa maggiore è legata ai nomi dei tronisti e delle troniste che si accomoderanno sul celebre trono, un mix di volti noti e nuovi protagonisti in cerca dell'anima gemella. Nelle ultime ore il settimanale Di Più Tv ha rivelato che una delle prossime troniste potrebbe essere Sarah Esposito, conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione all'ultima edizione di Temptation Island.

Il passato sentimentale con Valerio Ciaffaroni

Sarah aveva intrapreso il suo percorso nel programma con il fidanzato d'allora, ma durante il soggiorno nel resort calabrese aveva confessato di essersi sentita spesso trascurata e di aver cercato attenzioni altrove. "Mi sono vista con due persone: una a Roma, l'altra nella mia zona. In posti riservati, in alcuni parcheggi, dove nessuno poteva vederci. Quei ragazzi mi facevano sentire bella, capita, la numero uno... cose che nella mia relazione non provavo", aveva raccontato, senza specificare fin dove si fosse spinta con queste frequentazioni.

Quelle parole segnarono la fine definitiva della sua relazione con Valerio: mentre Sarah si avvicinava al tentatore Salvatore Guida, lui intrecciava un flirt con la tentatrice Ary. I due uscirono separati dal villaggio, Valerio e Ary hanno continuato a frequentarsi, tanto che di recente sono stati fotografati insieme allo stadio durante la partita Como-Lazio.

Valerio e Sarah al falò di confronto

Sulle orme di Martina De Ioannon

Per Sarah, invece, sembra aprirsi un nuovo capitolo televisivo. Maria De Filippi, rimasta colpita dalla sua personalità, l'avrebbe voluta sul trono di Uomini e Donne. Una scelta che ricorda quella dello scorso anno, quando - tra polemiche e scetticismi iniziali - fu selezionata come tronista Martina De Ioannon, anche lei proveniente da Temptation Island. Nonostante i dubbi, il suo percorso si rivelò uno dei più intensi e seguiti delle ultime stagioni del dating show.

Flavio Ubirti, un altro nome da Temptation Island

Intanto, nei giorni scorsi, Davide Maggio aveva anticipato un altro nome destinato a sedersi sul trono: quello del toscano Flavio Ubirti, tentatore dell'ultima edizione di Temptation Island. L'ex calciatore aveva attirato l'attenzione già dalla prima puntata del reality, tanto che i social lo avevano eletto "tronista d'ufficio". Una richiesta che Maria De Filippi sembra aver accolto, scegliendo Flavio come protagonista della nuova stagione.