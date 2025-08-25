Temptation Island: Rosario e l'ex tentatrice Siriana si frequentano: "Sono fortunata", dice lei.

Dopo la rottura con Lucia a Temptation Island, Rosario è stato accostato a Siriana, ex tentatrice ed ex di Zaniolo. Lei rompe il silenzio e parla del loro rapporto.

Negli ultimi giorni il web si è infiammato per una voce che riguarda due volti di Temptation Island: Rosario Guglielmi e Siriana Schifi, che nel 2024 ha partecipato come tentatrice di Raul Dumitras. Dopo la fine del programma, infatti, i due sarebbero stati avvistati insieme, dando vita a una nuova ondata di gossip.

Il gossip su Rosario e Siriana: le prime segnalazioni

Secondo indiscrezioni riportate da Deianira Marzano e confermate anche da Lorenzo Pugnaloni, Guglielmi avrebbe iniziato una frequentazione con Siriana Schifi, ex tentatrice ed ex fidanzata del calciatore Nicolò Zaniolo. "Rosario e Siria già si conoscevano e si sono frequentati di nascosto - ha raccontato Marzano - poi finite le registrazioni e lui single sono usciti allo scoperto."

Lorenzo Pugnaloni ha aggiunto ulteriori dettagli, precisando che il loro primo incontro risalirebbe addirittura a fine giugno, quindi prima della registrazione di Temptation Island: "Il tutto, forse, in una serata a Roma il 27 giugno, dove Rosario fu visto anche con altri fidanzati del programma."

Siriana Schifi

Le dichiarazioni di Siriana sul rapporto con Rosario

A rompere il silenzio è stata la stessa Siriana, che ha raccontato a Pugnaloni: "Rosario è una persona eccezionale, raro, buono d'animo... per ora voglio preservare il più possibile il mio rapporto con lui! Viviamo in un mondo purtroppo dove i sentimenti, le emozioni, le accortezze, non sono più di 'moda', ma che per me sono determinanti! Sono fortunata."

Rosario e Lucia: la fine della storia a Temptation Island

Prima di questo gossip, Rosario era arrivato con Lucia Ilardo a Temptation Island con l'obiettivo di risolvere i loro problemi di coppia. Lei spingeva per la convivenza, lui sembrava titubante. Ma tutto è precipitato quando Lucia si è avvicinata al single Andrea Marinelli.

Quella che doveva essere una messa in scena per far ingelosire Rosario si è trasformata in qualcosa di più: la Ilardo e Marinelli si sono visti anche fuori dal villaggio. Durante la puntata del 'mese dopo', Rosario ha deciso di chiudere la relazione, dichiarando di non poter perdonare un tradimento simile.

Lucia al falò di confronto

Bocche cucite dei partecipanti a Temptation Island: cosa bolle in casa Mediaset

A differenza di Siriana, Rosario non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione. Il motivo è semplice: i partecipanti all'ultima edizione del reality sono vincolati da contratto fino a metà settembre, quindi non possono commentare pubblicamente ciò che è successo dopo le registrazioni.

Secondo indiscrezioni, Mediaset starebbe pensando a uno speciale 'Tre mesi dopo' per raccontare come si sono evolute le storie dei protagonisti del programma. In quell'occasione, Rosario potrebbe finalmente dire la sua sia sulla fine della storia con Lucia che sulla presunta conoscenza con Siriana.