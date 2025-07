Temptation Island: Lucia, la verità choc di Andrea la smaschera! Rosario prende una decisione definitiva

Lucia durante il suo percorso recita per far ingelosire Rosario, ma la realtà è ben diversa. La verità viene fuori un mese dopo grazie al tentatore Andrea e cambia tutto.

Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo sono arrivati a Temptation Island con un obiettivo preciso: risolvere una crisi nata dal desiderio, da parte di lei, di far evolvere la loro relazione dopo due anni. Lucia desiderava andare a convivere, mentre lui, al contrario, non si sentiva ancora pronto per quel passo. Il loro percorso all'interno del programma si è subito distinto per dinamiche fuori dall'ordinario.

Lucia, infatti, si è avvicinata al single Andrea Marinelli, trascorrendo con lui gran parte del tempo nel villaggio: i due facevano tutto insieme, persino la doccia, fino al punto in cui lei ha ironizzato dicendo che potevano considerarsi già conviventi. Immagini che hanno scosso profondamente Rosario, tanto da spingerlo a chiedere un falò di confronto anticipato.

Il falò di confronto: Lucia e Rosario

Durante il falò, Guglielmi ha espresso la sua delusione: "Non mi aspettavo che ti lasciassi andare così tanto. Ero certo che provassi qualcosa per me". Lucia ha risposto ricordandogli le sue incertezze iniziali e il fatto che lui stesso, all'inizio del programma, aveva ammesso di non sapere cosa provasse davvero per lei.

Rosario al capanno di Temptation Island

Ma il momento più inaspettato è arrivato quando Lucia ha chiesto a Rosario di guardare un video. Nella clip, registrata prima del falò, la ragazza ha confessato che tutto quello che aveva fatto con Andrea era stato pianificato insieme al tentatore, con l'obiettivo di far ingelosire Rosario. "Volevamo solo vedere come avresti reagito", ha spiegato. Rosario, scioccato, ha commentato: "Siete fuori di testa. Che scherzo di m.rda!", ma visibilmente sollevato ha poi ammesso di aver capito le sue responsabilità nella crisi.

Lucia, con questa messa in scena, è riuscita a ottenere quello che desiderava: Rosario ha accettato di andare a convivere, non senza ironizzare sul talento recitativo della sua compagna, dicendole che ha un futuro da attrice. I due hanno lasciato il programma mano nella mano, apparentemente più uniti che mai.

Un mese dopo: il video bomba di Andrea

A sorpresa, però, l'idillio è durato poco. Trenta giorni dopo, Rosario e Lucia si sono ripresentati davanti a Filippo Bisciglia per raccontare come è proseguita la loro storia. E le cose non sono andate come sperato. I due hanno ammesso di non aver ancora iniziato la convivenza.

Lucia al falò di confronto

Lucia si è lamentata del comportamento di Rosario, definendolo geloso e poco ragionevole. Lui, dal canto suo, ha confessato di nutrire dubbi sulla sincerità della fidanzata e di non essere del tutto convinto che quanto successo con Andrea fosse solo una messinscena.

Le sue insicurezze sono state alimentate anche da una chat creata dopo il programma, alla quale partecipano tutte le fidanzate insieme ai single. Lucia, dal canto suo, ha insinuato che Rosario potrebbe essersi sentito con la single con cui aveva legato nel villaggio.

Ma il vero colpo di scena arriva quando Filippo mostra una clip registrata da Andrea Marinelli. Il tentatore rivela che, dopo il programma, Lucia lo ha cercato e i due si sono incontrati in una città neutra per capire se tra loro potesse nascere qualcosa di vero. "Volevamo capire dove finiva lo scherzo e iniziava qualcosa di reale", ha raccontato Andrea.

Il tentatore Andrea Marinelli

Lucia inizialmente ha negato tutto, mentre Rosario ha ammesso di non fidarsi più di lei e ha confessato di provare vergogna per il comportamento della sua ormai ex fidanzata. Lucia continuava a ripetere in modo ossessivo: "Ne riparleremo a casa", accusando Andrea di aver mentito.

La confessione finale di Lucia

Ma la verità non tarda ad arrivare. La regia ha mostrato una telefonata tra Lucia, Rosario e Andrea - non udibile dal pubblico - nella quale, si presume, il single abbia confermato tutto, forse persino mostrando delle prove. A quel punto, Lucia non può più mentire, confessa a Filippo: "Sì, è vero. Andrea dice la verità".

E poi: "È stato un momento difficile per entrambi, non ne vado fiera. In quel periodo a casa le cose non andavano bene, ero confusa e mi sono confidata con lui. Mi sono fidata, e l'ho raggiunto per parlargli di persona". Questa ammissione spinge Rosario a prendere una decisione definitiva: la loro storia finisce lì. Nonostante Lucia speri ancora di poter chiarire a casa, Rosario appare deciso a voltare pagina.