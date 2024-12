Tartarughe Ninja: James Wan dirigerà il film live-action basato su The Last Ronin?

Ad inizio anno è stato annunciato che Paramount Pictures era al lavoro per un nuovo adattamento live action vietato ai minori del fumetto acclamato Teenage Mutant Ninja Turtles: L'Ultimo Ronin.

Il progetto potrebbe avere un nome molto acclamato al timone. James Wan, regista di Aquaman, sarebbe stato preso in considerazione per dirigere il film. Oltre ad Aquaman, Wan è molto conosciuto anche per franchise horror come The Conjuring, Saw e Insidious.

Le nuove vecchie Tartarughe Ninja

La sceneggiatura del film è stata affidata a Tyler Burton-Smith, co-sceneggiatore de La bambola assassina, con Walter Hamada, ex capo DC Films, che produrrà il progetto attraverso la sua compagnia di produzione 18z.

Donatello e Michelangelo in una scena di Tartarughe Ninja: Caos Mutante

The Last Ronin immagina un futuro nel quale un solo membro delle Tartarughe Ninja è ancora in vita. L'ultima tartaruga rimasta si imbarca in una missione per vendicare la morte dei suoi fratelli e del Maestro Splinter, affrontando la morte di Shredder e gli autoritari discendenti del Clan del Piede.

Le Tartarughe Ninja nell'immaginario popolare

In Italia, le Tartarughe Ninja sono conosciute soprattutto grazie alla serie animata anni '80 e ai precedenti adattamenti cinematografici. Una versione più dark e vietata ai minori potrebbe spiazzare i fan del franchise, nonostante la serie a fumetti sia molto più cupa delle versioni sullo schermo.

Attualmente, è in produzione un sequel del recente film d'animazione dedicato alle Tartarughe Ninja: Caos Mutante mentre un videogioco su The Last Ronin è stato annunciato lo scorso anno. Michelangelo, Raffaello, Leonardo e Donatello compongono il team delle tartarughe amanti della pizza più famose al mondo.