Teenage Mutant Ninja Turtles, a breve uscirà un nuovo cortometraggio ispirato a Mamma ho perso l'aereo

L'Annecy International Animation Film Festival ha svelato il suo programma per il 2025 e, tra le presentazioni, c'è un nuovissimo cortometraggio animato intitolato Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2 - Lost in New Jersey.

Il Festival di Annecy 2025 ospiterà in anteprima Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2 - Lost in New Jersey, un nuovo cortometraggio animato diretto da Kent Seki. Ambientato nell'universo visivo di Mutant Mayhem, il corto promette toni comici e una stilizzazione unica, consolidando l'espansione del franchise tra sequel, serie TV e videogame.

Teenage Mutant Ninja Turtles, le Tartarughe si perdono (di nuovo), stavolta nel New Jersey

Il Festival Internazionale del Film d'Animazione di Annecy 2025 spalanca le sue porte alle Tartarughe più amate della cultura pop, pronte a lanciarsi in una nuova avventura a colpi di stile e humor. Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2 - Lost in New Jersey è il titolo del nuovo cortometraggio animato che verrà presentato in anteprima, e che promette un omaggio scanzonato e fuori asse al classico natalizio Mamma, ho perso l'aereo. Dietro la regia troviamo Kent Seki, direttore della fotografia dell'acclamato Mutant Mayhem, che torna a mettere mano al mondo visivo strampalato e dinamico delle Tartarughe con una sensibilità ormai consolidata. Anche se la trama rimane (per ora) nel guscio, il sottotitolo fa pensare a una Tartaruga smarrita tra i sobborghi del Garden State, lontana dai suoi fratelli e immersa in gag metropolitane dai toni slapstick.

Una scena del film delle Tartarughe Ninja

L'universo di Mutant Mayhem, rinato nel 2023 con un'animazione ispirata agli schizzi sui quaderni di scuola e un focus sul lato adolescenziale dei protagonisti, si sta trasformando in un vero e proprio ecosistema narrativo. Dopo il successo al botteghino (180,5 milioni di dollari), sono arrivati una serie animata (Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles), un videogioco (Mutants Unleashed) e un sequel cinematografico già in cantiere per il 2027 con il ritorno di Jeff Rowe alla regia e Shredder come antagonista.

Chrome Alone 2 si inserisce come ulteriore tassello di questo mosaico sempre più ricco, e pur trattandosi di un corto, ha tutta l'aria di voler lasciare il segno, confermando che l'universo delle Tartarughe non ha alcuna intenzione di ritirarsi nelle fogne.